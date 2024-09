Brava Energia obtém licença do Ibama para FPSO Atlanta; ações sobem 2,8%

(Reuters) - A Brava Energia, ex-3R Petroleum, divulgou nesta quarta-feira que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) emitiu licença de operação do navio-plataforma FPSO Atlanta.

"A companhia segue empenhada em atender os pedidos para a autorização pendente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para iniciar a produção na nova plataforma", acrescentou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com a empresa, a campanha de instalação do segundo módulo de bombeio multifásico e conexão dos quatro demais poços previstos na Fase I do desenvolvimento do campo (de Atlanta, na Bacia de Santos) seguem conforme o cronograma.

"A implantação do Sistema Definitivo de Atlanta se mantém aderente ao plano de investimento sancionado em fevereiro de 2022", acrescentou.

Na bolsa paulista, as ações da companhia avançavam 2,84%, a 22,06 reais, melhor desempenho do Ibovespa, que subia 0,19%.

(Por Paula Arend Laier)