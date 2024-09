Brasil perde para o Paraguai (1-0) pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2026

O Brasil jogou mal e sofreu mais um duro golpe nesta terça-feira (10), em Assunção, ao perder para o Paraguai por 1 a 0 pela oitava rodada desta que é uma das piores campanhas em Eliminatórias de sua história.

O único gol da partida disputada no estádio Defensores del Chaco foi marcado pelo meia Diego Gómez, aos 20 minutos.

A seleção brasileira comandada pelo técnico Dorival Júnior caiu para o quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com dez pontos em oito jogos, enquanto o Paraguai tem um ponto a menos e está na sétima colocação.

- Três dedos de Gómez -

A vitória da 'Albirroja' sobre o Brasil ocorreu 16 anos depois em Eliminatórias.

Em sua rodada dupla mais difícil na competição, o Paraguai obteve um valioso empate sem gols na visita ao Uruguai, em Montevidéu, na última quinta-feira.

O gol de Gómez surgiu após uma sucessão de passes, da esquerda para a direita, sob o comando do jovem Julio Enciso (Brighton), de 20 anos.

Com um belo chute de três dedos de pé direito, Diego Gómez fez um golaço em que a bola chegou a tocar na trave direita de Allison.

Aos 24 minutos, um erro da defesa paraguaia quase resultou no gol de empate nos pés de Guilherme Arana após um passe para trás de Vinicius Jr. Com o gol desprotegido, seu chute foi contido na última linha pelo zagueiro Junior Alonso.

Aos 37, o zagueiro Omar Alderete se machucou, atingido pelo jovem atacante Endrick. Ele não recebeu um cartão, mas foi advertido pelo árbitro uruguaio Andrés Matonte.

- Brasil pressiona -

No segundo tempo, o técnico Dorival Junior optou por substituí-lo por João Pedro, companheiro de Júlio Enciso no Brighton, da Inglaterra, que não teve grande atuação.

O técnico Gustavo Alfaro, no comando da 'Albirroja' desde meados de agosto, colocou o lateral Gustavo Velázquez, que havia se destacado na partida contra o Uruguai.

O domínio brasileiro começou a ser percebido no segundo tempo com a missão de alcançar o empate.

Bruno Guimarães foi substituído pelo ofensivo Luiz Henrique, que havia sido titular contra o Equador.

No minuto 66, o Paraguai mexeu no banco e tirou o atacante Isidro Pitta e o artilheiro da noite Diego Gómez.

Vinicius Jr, praticamente anulado durante a maior parte do jogo pelo zagueiro Juan Cáceres, quase marcou aos 71, mas acabou interceptado por Ramón Sosa, que havia entrado pouco tempo antes.

Mas os ataques brasileiros não pararam. Os chutes de longa distância se multiplicaram e foram todos desviados pela defesa e pelo goleiro Gatito.

Marquinhos, um dos capitães do Brasil, admitiu que "estamos num mau momento na seleção. Nos falta confiança".

Dorival Júnior concordou com o zagueiro do PSG e acrescentou que tem procurado explorar os seus atacantes, que, segundo ele, precisam finalizar as jogadas.

"O jogo que fizemos no primeiro tempo deixou muito a desejar", destacou.

Dorival se declarou responsável pela derrota, mas disse que "estamos procurando o caminho e esperamos encontrá-lo em breve".

Já o técnico argentino do Paraguai, Gustavo Alfaro, comemorou o resultado e elogiou seus jogadores: "Eles colocaram o coração e foi por isso que levaram a vitória".

--- Resultados da oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026:

- Terça-feira:

Colômbia - Argentina 2 - 1

Equador - Peru 1 - 0

Chile - Bolívia 1 - 2

Venezuela - Uruguai 0 - 0

Paraguai - Brasil 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Argentina 18 8 6 0 2 12 4 8

2. Colômbia 16 8 4 4 0 9 5 4

3. Uruguai 15 8 4 3 1 13 5 8

4. Equador 11 8 4 2 2 6 4 2

5. Brasil 10 8 3 1 4 9 8 1

6. Venezuela 10 8 2 4 2 6 7 -1

7. Paraguai 9 8 2 3 3 2 3 -1

8. Bolívia 9 8 3 0 5 10 15 -5

9. Chile 5 8 1 2 5 4 12 -8

10. Peru 3 8 0 3 5 2 10 -8

./bds/hro-ol/cl/aam

© Agence France-Presse