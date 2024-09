Brasil estreia com derrota para Itália na Copa Davis; Bélgica, Espanha e EUA vencem

O Brasil estreou na Copa Davis com derrota nesta quarta-feira (11) para a Itália, atual campeã do torneio, com João Fonseca (N. 158) e Thiago Monteiro (N.76) perdendo seus jogos de simples para Matteo Berrettini (N.43) e Matteo Arnaldi (N.33), respectivamente.

Os brasileiros conseguiram somar um ponto, diminuindo para 2 a 1, no último confronto de duplas, em duelo equilibrado em que Marcelo Melo e Rafael Matos derrotaram Andrea Vavassori e Simone Bolelli no tie-break do terceiro set.

O Brasil precisa agora reagir contra Holanda e Bélgica, os outros integrantes do grupo A da competição, que também entraram em quadra pela primeira rodada nesta quarta-feira, com vitória dos belgas por 2-1.

- Espanha vence República Tcheca -

No grupo B, a Espanha de Carlos Alcaraz começou bem ao vencer a República Tcheca, mas tiveram que suar a camisa mesmo contando com o número 3 do mundo.

No primeiro jogo, Roberto Bautista (N.62) venceu Jiri Lehecka (N.37) 7-6 (7/1) e 6-4.

Na sequência, Alcaraz começou perdendo o primeiro set no 'tie-break' para Tomas Machac (N.35) por 7-6 (7/3), mas acordou e fechou a segunda parcial em 6-1. No set decisivo, o tcheco teve que abandonar a partida por lesão.

Na partida de duplas, Alcaraz e Marcel Granollers venceram de virada Adam Pavlasek e Jakub Mensik, por 6-7 (2/7), 6-3 e 7-6 (7/2).

"Tanto os jogos de Roberto como de Carlos foram muito difíceis, onde tudo poderia ter mudado em alguns momentos, mas eles acreditaram e isso tem muito valor", afirmou o capitão dos espanhóis, David Ferrer.

Também pelo grupo B, Austrália e França se enfrentaram na terça-feira, com vitória dos australianos por 2-1.

- EUA faz 3-0 no Chile -

Os Estados Unidos começaram bem vencendo o Chile por 3 a 0 e os americanos estão empatados na liderança do Grupo C com a Alemanha, que venceu a Eslováquia pelo mesmo resultado na terça-feira.

Reilly Opelka (309º no mundo) conseguiu o primeiro ponto americano ao derrotar Cristian Garín (116º) por 6-3, 4-6 e 7-6 (7/3). Em seguida, Brandon Nakashima (40º) derrotou Alejandro Tabilo (22º), o jogador latino-americano mais bem colocado no ranking da ATP, por 7-6 (7/5), 2-6 e 7-6 (7/3).

No confronto de duplas, Austin Krajicek e Rajeev Ram venceram Tomás Barrios e Matías Soto por 4-6, 6-4 e 7-6 (7/3).

Já no grupo D, em Manchester, a Grã-Bretanha venceu a Finlândia por 2 a 1 na primeira rodada.

A fase de grupos da Copa Davis tem quatro chaves e os dois primeiros de cada uma se classificam para a 'Final 8', que será disputada em Málaga (Espanha) entre 19 e 24 de novembro.

