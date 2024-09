Boulos tem 28%, Marçal, 24,4% e Nunes, 20,1% em SP, aponta Pesquisa AtlasIntel

O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) ultrapassou o prefeito Ricardo Nunes (MDB), alcançou 24,4% das intenções de voto e agora está empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL), com 28%, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 11. Nunes aparece em terceiro com 20,1%.

É a primeira vez que Marçal aparece na frente do prefeito fora da margem de erro, neste caso de dois pontos porcentuais (p.p.), embora por vantagem mínima. O influenciador cresceu 8,4 p.p. na comparação com a rodada anterior do levantamento, divulgado no dia 20 de agosto, mantendo a tendência de alta. Boulos oscilou negativamente 1 p.p. (tinha 29%) e Nunes 1,9 p.p. (tinha 22%).

No segundo pelotão, Tabata Amaral (PSB) registrou 10,7% (antes eram 12%), José Luiz Datena, 7,2% (antes eram 10%), e Marina Helena (Novo), 4,7% (antes eram 4,3%). Ricardo Senese (UP) tem 0,7% (antes eram 0,2%) e João Pimenta (PCO) continua sem pontuar. Brancos e nulos são 2,5% e 1,7% não souberam.

O nível de confiança do levantamento é de 95%. Foram realizadas 2.200 entrevistas entre os dias 5 e 10 de setembro pela metodologia de recrutamento digital aleatório, na qual o questionário é aplicado via internet. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-01125/2024.

Segundo turno

A Atlas também mediu cenários de segundo turno. Boulos e Marçal continuam empatados tecnicamente. O candidato do PSOL tem 44,1%, contra 43,2% do ex-coach - o placar anterior era de 38% a 35%. Brancos e nulos são 12%, e os indecisos, 0,7%.

O psolista, porém, seria derrotado em um eventual segundo turno contra Nunes. O prefeito cresceu 4,7 pontos porcentuais e chegou a 45,7% contra 38,5% de Boulos (que antes tinha 37%). Brancos e nulos somam 13,6% e os indecisos, 2,2%.

Nunes também seria vencedor em um segundo turno contra Marçal por 48,2% a 29,2%, uma diferença de 19 pontos porcentuais, a maior registrada em todos os cenários. Neste caso, 21,7% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou anulariam o voto e 1% não souberam responder. Não há série histórica da pesquisa neste enfrentamento.

Tabata também venceria Marçal se houver segundo turno entre os dois. A candidata do PSB teria 49,8% contra 43,4% do ex-coach. Brancos e nulos são 5,9% e há 0,9% de indecisos. Ela empata tecnicamente com Nunes por 42% dela a 40,4% dele - brancos e nulos são 15,6% e indecisos 2% -, e com Boulos, já que ambos aparecem com 33,8% das intenções de voto. Neste último cenário, brancos e nulos somam 30,3% e os indecisos representam 2,1%.

Imagem dos candidatos e lideranças políticas

A Atlas também perguntou aos entrevistados se eles têm imagem positiva ou negativa dos candidatos a prefeito. Pablo Marçal é o que tem o maior porcentual entre as respostas positivas, com 40%, seguido de Tabata Amaral (35%), Guilherme Boulos (32%), Ricardo Nunes (30%), Marina Helena (29%) e Datena (22%).

Boulos é quem tem a imagem mais negativa, com 59%, ao lado de Datena, com 56% e Nunes, com 55%. Marçal tem 52% neste quesito, seguido de Tabata com 39% e Marina com 20%.

O cabo eleitoral com melhor imagem é Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiador de Nunes, que é bem-visto por 51% dos entrevistados, contra 45% que o veem de forma negativa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que faz campanha para Boulos, é visto pela maioria dos paulistanos, 52%, de forma negativa. Outros 41% opinaram que a imagem dele é positiva.

Jair Bolsonaro (PL), outro apoiador de Nunes, é visto de forma positiva por 35%, índice menor que de Marçal, que busca se cacifar entre o eleitorado bolsonarista. A imagem do ex-presidente é negativa para 60% do eleitorado.