Bolsas da Ásia fecham em queda e Tóquio perde 1%, após dirigente do BoJ sinalizar mais aperto

Por André Marinho*

São Paulo, 11/09/2024 - As bolsas da Ásia fecharam em queda hoje, com Tóquio em baixa de mais de 1% após uma dirigente do Banco do Japão (BoJ) reforçar expectativa por mais aperto monetário e impulsionar o iene ao nível mais forte do ano ante o dólar. As ações do setor de energia enfrentaram forte pressão, após o tombo de 4% do petróleo na véspera.

A dirigente do BoJ Junko Nakagawa reiterou a mensagem de que a instituição deve voltar a subir juros à frente, embora não tenha fixado uma data para o próximo aumento. "Se as perspectivas econômicas e de preços do Banco se concretizarem, com o objetivo de estabilidade de preços de inflação a 2%, o grau de flexibilização monetária será ajustado", disse.

Os comentários impulsionaram a moeda japonesa, em um movimento que pressiona principalmente as grandes exportadoras. Em Tóquio, os papéis de Mitsubishi Heavy Industries e Toyota recuaram mais de 3%. Com isso, o índice Nikkei encerrou o pregão em baixa de 1,49%, a 35.619,77 pontos.

Na China, o Xangai Composto cedeu 0,82%, a 2.721,80 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,05%, a 1.499,53 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng teve retração de 0,73%, a 17.108,71 pontos. As petroleiras PetroChina (-1,40%) e CNOOK (-2,30%) foram penalizadas pelas fortes perdas da commodity ontem.

Investidores também seguem atentos às incertezas relativas à economia americana e à evolução da política monetária do Federal Reserve (Fed). Há expectativa pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos nesta manhã, que deve balizar as apostas para a decisão do banco central americano na semana que vem.

Neste ambiente, o índice Taiex, referência em Taiwan, perdeu 0,16%, a 21.031,00 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi baixou 0,40%, a 2.513,37 pontos. Samsung Electronics caiu 1,96%, depois que o Nomura cortou a projeção de lucro operacional para o terceiro trimestre. Por outro lado, a fabricante de baterias Samsung SDI disparou 9,91%, após anunciar plano de desinvestimento para focar em seus negócios centrais.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 caiu 0,30%, a 7.987,90 pontos, em Sydney. Woodside Energy recuou 2,21%. Na contramão, as empresas ligadas à produção de lítio tiveram sólidos ganhos, após relatório do Citi revelar que a fabricante chinesa de baterias para veículos elétricos Contemporary Amperex Technology (CATL) está considerando suspender algumas operações de mineração do metal. Assim, Mineral Resources disparou 15,95% e Liontown Resources subiu 13,11%.

Contato: andre.marinho@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires