Com temperaturas altas e baixa umidade, SP tem mais de 10 focos de incêndio

Focos de incêndio continuam a atingir o estado de São Paulo nesta quarta-feira (11). A cidade está sob alerta por temperaturas altas e baixa umidade.

O que aconteceu

Um dos incêndios está ativo perto de um condomínio de alto padrão de Santana de Parnaíba. Segundo a Defesa Civil, equipes dos bombeiros passaram a noite tentando controlar o fogo no local, pausaram as atividades de madrugada e retomaram as operações nesta manhã.

Na capital, uma área de vegetação no bairro de Perus também era atingida pelo fogo. Além dos bombeiros, equipes da prefeitura também acompanhavam o sinistro, segundo a Defesa Civil.

Outros dez municípios tinham registros de incêndios nesta manhã. Eles são: Mairiporã; Bom Jesus dos Perdões; Campinas; Altinópolis; Santo Antônio do Aracanguá; Itirapuã; Pedregulho; Campos do Jordão; São Bento do Sapucaí e Alvares Florence.

Alerta de grande perigo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Com exceção dos municípios do litoral, todo o estado de São Paulo está sob aviso de riscos à saúde devido à onda de calor.

Qualidade do ar vai permanecer péssima até, pelo menos, o fim de semana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Crises, um bloqueio atmosférico impede que a massa de ar seco deixe o estado até o sábado (14).

A maioria do estado está 5°C acima da média para o mês de setembro. O dado é do Climatempo, que projeta uma onda de calor até o dia 20 no país.

Chuva, necessária para limpar atmosfera, só deve ocorrer no fim de semana. Segundo o órgão meteorológico, a semana deve ser de clima seco, com valores abaixo de 12% no extremo norte, oeste e no noroeste do estado, acendendo o alerta de emergência nas regiões. Na Grande São Paulo, a umidade relativa do ar tem média de 33%.

Suspeita de fogo criminoso causou ao menos seis prisões. Os casos ocorreram nas cidades de Batatais, São José do Rio Preto e Guaraci. Um dos presos foi gravado incendiando um terreno e disse à polícia que "decidiu atear fogo" ao ver mato seco acumulado na região.