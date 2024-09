Com 95% de água, pepino hidrata e reduz inchaço causado pelo calor

Alimentos com bastante água ajudam o corpo a driblar o calor. Um deles é o pepino, ótimo para acrescentar crocância à salada. Com poucas calorias, o vegetal é refrescante e tem sabor suave.

Fonte de vitaminas A, C, K e do complexo B, a hortaliça contém fibras solúveis e minerais como magnésio, potássio, fósforo, cálcio e manganês, além de antioxidantes. Por possuir uma grande quantidade de água (cerca de 95% de sua composição), ajuda a hidratar e reduzir o inchaço, pois é diurético.

Conheça outros benefícios que seu consumo oferece:

Aumenta a saciedade

A presença das fibras prolonga a saciedade. Isso porque elas retardam o esvaziamento gástrico, o que diminui a fome e ajuda indiretamente na perda de peso. Além disso, o pepino é pouco calórico —em 100 g do alimento cru e com casca há 43 kcal.

Melhora o funcionamento do intestino

O pepino contém pectina, um tipo de fibra solúvel que melhora o trânsito intestinal e diminui a prisão de ventre. As fibras são responsáveis por reter água nas fezes, aumentar a quantidade do bolo fecal e acelerar o movimento dos músculos intestinais, ao mesmo tempo em que alimentam as bactérias benéficas no intestino. Tudo isso facilita a eliminação das fezes e o bom funcionamento do órgão.

É bom para a saúde cardiovascular

O pepino contém potássio (153 mg do mineral em 100 g), que auxilia na eliminação do excesso de sódio pela urina. Uma revisão de 33 estudos mostra que o aumento na ingestão de potássio reduziu a pressão de pessoas hipertensas. Nesta mesma pesquisa, os cientistas mostraram que o aumento no consumo do nutriente foi associado a um risco 24% menor de AVC. Além disso, os antioxidantes presentes no alimento ajudam a combater a inflamação e a proteger a saúde das células, inclusive as cardíacas.