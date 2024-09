Garagem da Beiçola: influenciadora larga Opala polêmico e já planeja carrão

Nos últimos dias, o nome de Martina Oliveira, de 20 anos, conhecida nas redes sociais como 'Beiçola do Privacy/OnlyFans' (plataformas de conteúdo adulto) ganhou os holofotes após Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', contar que recebeu cerca de R$ 20 mil da influenciadora. A doação foi divulgada após o ator receber uma ordem de despejo devido ao aluguel atrasado.

Martina foi um dos destaques das plataformas de conteúdo adulto no ano passado, quando afirmou ter faturado mais de R$ 1 milhão.

E muitas das conquistas da influenciadora são compartilhadas por ela nas redes sociais. A mais recente delas, é uma moto MT 03, zero quilômetros, adquirida na semana passada, que custa R$ 34 mil, segundo o site oficial da Yamaha.

O modelo esportivo possui 321 cc, desenvolve 42 cv e 3,0 kgfm de torque. Ela possui tecnologia que contribui para menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho de performance.

"Era meu sonho, mas me faltava coragem. Ainda estou reaprendendo a andar, já que não piloto há mais de um ano", diz.

Além da moto recém-comprada, um Jeep Compass também faz parte das conquistas da produtora de conteúdo adulto. O veículo integra a garagem de Martina desde novembro do ano passado. O modelo ano 2024, que possui teto solar, foi o segundo carro comprado pela jovem.

Um ano antes, ela chamava a atenção nas ruas de Porto Alegre (RS) ao rodar e divulgar o próprio trabalho com seu Chevrolet Opala, 1978, laranja. Com patrocínio da Privacy, cuja identidade visual também é na cor laranja, o veículo tinha adesivos do logotipo da plataforma, QR Code e um convite: "Quer me ver pelada?".

Porém, por apresentar diversos problemas mecânicos, Martina vendeu o Opala. "No início queria ter pego um Fusca, mas optei pelo Opala por chamar mais atenção. Fiquei com o carro um ano, porém ele veio com vários problemas. Toda vez que eu saia com ele estragava algo e eu também não dirigia tanto por medo, já que é um carro muito grande", conta Martina.

E a paixão por carros faz parte da vida da influenciadora, que sonha agora em ter outro veículo personalizado. "Eu quero comprar uma Porsche Taycan, rosa e toda personalizada", conta.

Influenciadora decidiu vender conteúdo adulto após ser assaltada em 2022. À época, ela perdeu o celular e "precisava de dinheiro o mais rápido possível". O primeiro trabalho da modelo foi como empacotadora aos 14 anos.

