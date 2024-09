Apresentador italiano Luca Giurato morre aos 84 anos

ROMA, 11 SET (ANSA) - O jornalista e apresentador italiano Luca Giurato morreu nesta quarta-feira (11), aos 84 anos, após sofrer um ataque cardíaco fulminante.

Rosto popular da emissora pública RAI, Giurato é recordado pela voz inconfundível e por ter usado no decorrer da carreira roupas de cores excêntricas. Ele também despertou bastante simpatia entre os espectadores graças às suas inúmeras gafes.

Um dos deslizes mais famosos do profissional foi quando deu a palavra ao então presidente da associação de surdos e mudos da Itália em um programa.

Daniela Vergara, viúva do jornalista, afirmou que ele faleceu repentinamente em Santa Marinella, na região do Lazio, onde estavam aproveitando o "último vislumbre do verão".

"Luca Giurato acompanhou por anos os dias de milhões de italianos, entrando virtualmente em suas casas como jornalista e apresentador, com competência, simpatia, genuinidade e também com a rara e preciosa virtude da auto-ironia. Tenho a certeza que além da sua profissão, o seu público também se lembrará de você como um amigo", disse a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. (ANSA).

