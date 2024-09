Achou iPhone 16 caro? Androids top de linha estão a partir de R$ 2.250

Com o recente lançamento da linha de iPhones 16, da Apple, alguns consumidores podem se assustar com os preços altos dos celulares, que variam de R$ 7.799 a R$ 15.599.

Pensando em quem quer economizar, o Guia de Compras UOL selecionou modelos de celulares top de linha com o sistema Android, que podem ser alternativas com bom custo-benefício. Confira a lista de smartphones, suas especificações e preços:

Galaxy S24 e S24+

Os modelos mais simples da linha Galaxy S24 podem ser opções viáveis para quem busca um preço abaixo de R$ 7.799.

Assim como os iPhones possuem o Apple Intelligence, os celulares Galaxy são equipados com o Galaxy AI, o sistema de inteligência artificial generativa da Samsung. Esse sistema oferece ao usuário recursos avançados, como tradução instantânea durante chamadas, ajuste no tom das mensagens e de ortografia, transcrição de áudio, edição de imagens aprimorada por IA, zoom mágico e produção de resumos simples ou detalhados.

Tela: o Galaxy S24 possui uma tela de 6,2 polegadas com tecnologia Dynamic AMOLED, enquanto o S24+ chega com um tamanho maior de 6,7 polegadas.

Câmeras: Ambos possuem câmeras traseiras de 50MP, 12MP e 10MP e frontal de 12 MP, que garantem um zoom óptico de até 5x, além de fotos e vídeos com qualidade Super HDR, recurso Nightography (fornece fotos noturnas melhoradas) e estabilização óptica.

Bateria. O S24 promete 4000mAh e a versão Plus garante 4900mAh.

Processador: os celulares são equipados com o processador Exynos 2400 for Galaxy, que contém um octa-core de até 3.2 GHz e 4 nanômetros.

Galaxy S24 Ultra

Embora seja mais caro, o Galaxy S24 Ultra pode competir lado a lado do iPhone 16 Pro Max, já que ambos são modelos de alto desempenho, oferecendo recursos avançados. Esses dispositivos representam o top de linha de suas respectivas marcas, garantindo uma experiência premium aos usuários.

O Ultra também apresenta o Galaxy AI, oferecendo recursos de inteligência artificial para os usuários. Confira as características desse aparelho:

Tela: esse celular da Samsung possui uma tela de 6,8 polegadas com tecnologia Dynamic AMOLED.

Tela do Samsung Galaxy S24 Ultra. Imagem: René Ribeiro

Câmeras: o Ultra possui quatro câmeras traseiras de 200MP, 50MP, 12MP, 10MP, com zoom óptico de até 5x, zoom digital de até 100x e tecnologia ProVisual engine, que permite reconhecimento de objetos para melhorar a cor, reduzir ruídos e realçar detalhes, além de câmera frontal de 12MP.

Bateria: com capacidade de 5.000 mAh, que promete até 30h na reprodução de vídeo e 95h na reprodução de áudio.

Processador: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, que promete um bom desempenho em multitarefas, processamento de imagens, jogos e entre outras utilizações.

Edge 50 Fusion

O Motorola Edge 50 Fusion é um smartphone mais simples, porém combina design e alto desempenho para quem busca um celular Android com um valor mais acessível.

Tela. Equipado com uma tela pOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz, o aparelho oferece uma experiência visual fluida e imersiva.

Câmeras: o Edge 50 Fusion possui uma câmera principal de 50MP e 13MP, com sensor de profundidade e estabilização óptica, além da frontal de 32MP, que promete selfies com alta resolução. Os usuários também podem aproveitar recursos de IA para potencializar as edições nas imagens e vídeos através do Google Fotos.

Bateria: com capacidade de 5000 mAh, que promete durar o dia todo.

Processador: o desempenho desse modelo é garantido pelo processador Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm, que proporciona rapidez em multitarefas e jogos.

Edge 50 Pro 5G

A versão Pro do Edge 50 já traz um maior desempenho, com algumas mudanças significativas, como o tamanho da tela e da bateria.

Tela: com mais espaço, o usuário pode aproveitar um display de 6,7 polegadas com tecnologia pOLED e taxa de atualização de 144 Hz.

Câmeras: o Edge 50 Pro possui uma câmera tripla de 50MP, 13MP e 10MP, que garantem um zoom óptico de 3x e digital de 10x. Além disso, há também a câmera frontal tem um sensor de 50MP, que fornece foco automático.

Bateria: com 4.500mAh, que promete autonomia para o dia inteiro e carregamento rápido.

Processador: é o Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm, versão mais atualizada que o modelo anterior, que garante bom desempenho durante todo o dia.

Edge 50 Ultra

Considerado um modelo top de linha, o Edge 50 Ultra é destacado como o celular com a melhor câmera da Motorola, competindo diretamente com o Galaxy S24 Ultra e iPhone 15, além de também possuir um processador de última geração.

Esse celular é acompanhado dos novos recursos da Moto AI, sistema de inteligência artificial exclusivo da Motorola.

Tela: o Edge 50 Ultra possui uma tela pOLED de 6,7 polegadas, com taxa de atualização de 144 Hz.

Câmeras: conta com uma câmera tripla com 50MP, 50MP e 64MP, que possui estabilização inteligente, rastreio automático de foco e inteligência artificial para ajustar a velocidade do obturador, garantindo um melhor resultado nas fotos e vídeos. Também possui uma câmera frontal de 50MP com foco automático.

Bateria: com capacidade de 4500mAh, que também promete um carregamento rápido e carga para o dia todo em apenas 6 minutos.

Processador: Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm, um chip de última geração, que promete maior velocidade e bom desempenho no uso.

Zenfone 10

Ao combinar um design compacto e tecnologia, a Asus garantiu que o Zenfone 10 tenha características que fazem esse celular ser cobiçado entre os consumidores de Android. Confira:

Tela: com um tamanho de tela de 5,9 polegadas, o modelo da Asus possui um display AMOLED com resolução de 1080 x 2400 pixel e taxa de atualização de 144 Hz.

Câmeras: esse celular possui câmeras traseiras de 50MP e 13 MP, com foco automático e estabilização de imagens. Já a frontal, possui 32 MP com tecnologia RGBW para tirar selfies com a melhor qualidade, mesmo em ambientes com pouca luz.

Bateria: com capacidade de 4300mAh, que também promete carregamento rápido.

Processador: é o Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm, que garante maior desempenho e velocidade ,tanto nas tarefas diárias quanto nos jogos.

Realme GT 6

Realme o GT 6 (branco) Imagem: Marcella Duarte/UOL

A marca chinesa Realme investiu no top de linha GT 6, que estreou com o sistema de inteligência artificial Net AI, que permite personalizar o celular, editar e capturar fotos com ótima qualidade.

Tela: o Realme GT6 possui uma tela AMOLED de 6,78 polegadas, com bodas curvas e resolução de 1264 x 2780 pixels, além de uma taxa de atualização igual a 120 Hz, garantindo fluidez em vídeos, jogos e navegação.

Câmeras: são três sensores traseiros, desenvolvidos pela Sony: 50MP (principal), 50MP (telefoto) e 8MP (ultrawide). O zoom óptico é de até 4x e o digital de 20x.

Bateria: de 5500mAh, ideal para garantir um dia inteiro de uso, mesmo em situações de grande demanda.

Processador: com o Snapdragon 8s Gen 3, que lida com cenários de alta performance em jogos, além de desempenho multitarefa mais suave do dia a dia.

ROG Phone 6 Pro

Este é um dos smartphones que se destacam na linha gamer da ASUS, pois foi projetado para garantir uma imersão completa com bateria de longa autonomia.

Tela: O ROG Phone 6 Pro conta com uma tela AMOLED de 6,78 polegadas com uma taxa de atualização de 165 Hz, ideal para jogos e vídeos em alta definição. Com resolução de 1080 x 2448 pixels e protegida pelo Gorilla Glass Victus, a tela garante imagens nítidas e uma resposta rápida ao toque, além de maior resistência contra quedas e arranhões.

Câmeras: O sistema de câmeras inclui sensores de 50MP, 13MP e 5MP. Na parte frontal, há uma câmera de 12MP que garante selfies detalhadas e chamadas de vídeo nítidas.

Bateria: com 6000mAh, esse é um dos grandes destaques do ROG Phone 6 Pro, permitindo horas de uso contínuo, especialmente para quem joga.

Processador: o Snapdragon 8 Plus Gen 1 da Qualcomm, oferece um desempenho impecável, seja para jogos, multitarefa ou aplicações mais pesadas. Este chip de última geração garante fluidez, rapidez e eficiência energética, mesmo em uso intenso.

