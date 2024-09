Ações da China caem, mas setores sensíveis a tarifas têm ganhos

CINGAPURA (Reuters) - Os mercados acionários chineses caíram nesta quarta-feira, com as ações das empresas de energia liderando as perdas diante da queda dos preços do petróleo, embora as chances ligeiramente menores de o candidato republicano Donald Trump conquistar a Presidência dos Estados Unidos tenham impulsionado os papéis de exportadores.

No fechamento, o índice de Xangai queda de 0,82%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,3%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,73%.

No CSI300, o subíndice do setor financeiro recuou 1,3% e o subíndice do setor de petróleo e gás teve queda de 1,7%. O índice de veículos elétricos subiu 3,3%.

Após o debate entre Trump e a democrata Kamala Harris, investidores venderam dólares e compraram iuanes com o risco de tarifas punitivas sobre produtos chineses ligeiramente reduzido.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,49%, a 35.619 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,73%, a 17.108 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,82%, a 2.721 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,30%, a 3.186 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,40%, a 2.513 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,16%, a 21.031 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,53%, a 3.531 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,30%, a 7.987 pontos.

(Reportagem de Tom Westbrook)