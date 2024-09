A ótima notícia para Nunes em 1ª pesquisa Quaest após horário eleitoral

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11) é a primeira do instituto após o início do horário eleitoral — o levantamento anterior foi divulgado no dia 28 de agosto. As movimentações entre as duas sondagens sinalizam que a campanha na TV e no rádio foi benéfica para a candidatura de Ricardo Nunes (MDB).

O que mostra a nova pesquisa Quaest

Nunes assumiu a liderança no novo levantamento. O atual prefeito aparecia em terceiro lugar no final de agosto, com 19% das intenções de voto e em tendência de queda — antes, ele tinha 20%. Agora, o emedebista figura em primeiro lugar, oscilando para cima, com 24%.

No entanto, a pesquisa mostra um empate técnico. Apesar da liderança, Nunes está empatado dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, com Pablo Marçal (PRTB), que tem 23%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 21%.

Boulos perdeu terreno para Nunes. O psolista oscilou para baixo e perdeu a liderança para o emedebista: foi de 22% para 21% no levantamento mais recente e agora figura na terceira colocação geral nas intenções de voto dos paulistanos.

O atual prefeito também é o menos rejeitado entre os três primeiros. Nesse quesito, a pesquisa Quaest mostra Boulos com 48%, Marçal com 41% e Nunes com 34%. A rejeição é medida quando o entrevistado diz que conhece o candidato, mas não votaria nele.

Veja os números completos da pesquisa:

Ricardo Nunes (MDB): 24% (tinha 19%)

24% (tinha 19%) Pablo Marçal (PRTB): 23% (tinha 19%)

23% (tinha 19%) Guilherme Boulos (PSOL): 21% (tinha 22%)

21% (tinha 22%) Datena (PSDB): 8% (tinha 12%)

8% (tinha 12%) Tabata Amaral (PSB): 8% (tinha 8%)

8% (tinha 8%) Marina Helena (Novo): 2% (tinha 3%)

2% (tinha 3%) Bebeto Haddad (DC): 1% (tinha 2%)

1% (tinha 2%) João Pimenta (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Ricardo Senese (UP): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Indecisos: 5% (eram 8%)

5% (eram 8%) Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 7%)

Nunes também tem vantagem em um possível 2º turno

A Quaest testou três cenários diferentes de segundo turno na cidade. Marçal é o único candidato que teve crescimento na intenção de voto para segundo turno — em um possível embate com Nunes, ele passou de 26% para 30%. Já contra Boulos, ele oscilou de 38% para 39%.

Ricardo Nunes 50% x 30% Pablo Marçal

50% x 30% Ricardo Nunes 48% x 33% Guilherme Boulos

48% x 33% Guilherme Boulos 40% x 39% Pablo Marçal

Sobre a pesquisa

Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu 1.200 eleitores paulistanos entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-09089/2024.