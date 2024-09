Inverno com 40ºC: veja os estados onde o calor vai se intensificar

Temperaturas ultrapassando os 40ºC estão acontecendo com frequência em diversas cidades brasileiras. Mesmo no inverno, ondas de calor atingem o país e provocam temperaturas altas em localidades conhecidas pelo clima mais fresco, como o Sul do Brasil.

Previsão indica mais calor nos próximos dias

Sul terá calor forte, atípico para a região e para a estação atual. De acordo com previsão da Climatempo, as regiões norte e noroeste do Paraná devem ser as mais afetadas pelo calor nessa quarta-feira (11), com temperaturas máximas próximas aos 35ºC. Em Jardim Olinda, a máxima será de 37ºC.

Capitais da região também terão altas temperaturas. Porto Alegre será a capital com calor mais intenso nesta quarta-feira (11), com temperatura máxima de 36ºC. Curitiba (PR), conhecida pelo clima mais frio especialmente no inverno, tem previsão de máxima atingindo 32ºC. Em ambas as cidades, o calor mais forte deve ser sentido por volta das 14h. Florianópolis será a capital mais fresca na região sul, com máxima de 29ºC e nuvens aumentando ao longo da tarde.

Sudeste terá máximas acima de 30ºC em quase todas as regiões. São Paulo irá marcar 34ºC, enquanto o Rio de Janeiro sentirá ainda mais o calor: 37ºC no início da tarde. Belo Horizonte registrará 30ºC e Vitória marcará 29ºC. Presidente Prudente, cidade no interior de São Paulo cujo calor é uma das principais características, atingirá 38ºC segundo a Climatempo. Londrina e Diamante do Norte (PR) irão registrar 35 e 37ºC respectivamente.

Camada cinzenta por conta do calor, estiagem e da fumaça das queimadas deixa o sol laranja em Campo Mourão, na Região Centro-Oeste do Paraná Imagem: DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Centro-Oeste continuará com calor intenso. Em Goiânia, a máxima será de 34ºC, enquanto o município de Aruanã, também em Goiás, atingirá 37ºC. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são dois dos estados que devem registrar as maiores temperaturas. Cuiabá terá novamente calor de 40ºC. Campo Grande deve registrar 36ºC. Demais cidades em ambos os estados também têm previsão de altas temperaturas, como Nova Bandeirantes (MT) com 38ºC e Corumbá (MS) com 40ºC. Brasília terá um clima mais ameno do que o restante da região, com máxima de 31ºC.

Norte segue fervendo. Rio Branco terá máxima de 35ºC, Macapá, 33ºC, Manaus, 37ºC, Belém, 33ºC, Porto Velho, 35ºC, Boa Vista, 36ºC, e Palmas, 37ºC. O calor deve cobrir boa parte da região Norte. Ipixuna (AM), por exemplo, terá máxima de 35ºC, enquanto Rio Sono e Pedro Afonso (TO) irão registrar 38 e 39ºC respectivamente.

Nordeste terá clima mais fresco e possibilidade de chuva na maioria das capitais. Enquanto o restante do país apresenta temperaturas acima dos 30ºC, o Nordeste ficará mais fresco nessa quarta-feira. As máximas para as capitais são as seguintes, de acordo com a Climatempo: Maceió 26ºC, Salvador 25ºC, Fortaleza 28ºC, João Pessoa 27ºC, Recife 25ºC, Natal 29ºC e Aracaju 29ºC. São Luís e Teresina são as únicas capitais que devem ultrapassar os 30º, com máxima de 31ºC e 38ºC respectivamente.

O que aconteceu

Altas temperaturas atingem municípios de Norte a Sul. O calor intenso sentido nos últimos dias não se limitou a regiões conhecidas pelo clima quente, como o Nordeste do Brasil. Cidades em todo o país atingiram marcas atípicas para o inverno. Na terça-feira (10), Maringá, no Paraná, foi uma das cidades que registraram temperatura máxima beirando os 40ºC. De acordo com medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Cuiabá registrou 42ºC pelo quarto dia consecutivo. O estado do Mato Grosso teve também outros municípios cuja máxima ultrapassou os 40ºC: Rosário Oeste, Diamantino, Rondonópolis e Santo Antônio do Leverger.

Entre as capitais, calor mais forte se concentrou no Norte. Na última terça-feira, Boa Vista registrou 39,1°C; Palmas, 39,0°C; Porto Velho, 37,2°C; e Manaus, 37,2°C. No Nordeste, Teresina foi a cidade mais quente, com máxima de 37,3°C.

Baixa umidade faz praticamente todo o Brasil ficar em alerta máximo. De acordo com o Inmet, as condições atuais se agravam por conta da baixa umidade vista em boa parte do país nos últimos dias. Em alerta publicado nesta quarta-feira, o instituto indica umidade relativa do ar abaixo de 12% em diversas regiões do Brasil, como os estados de Goiás e parte do Mato Grosso e de São Paulo. Segundo o instituto, há grande risco de incêndios florestais e também riscos à saúde, como o agravamento de doenças pulmonares e dores de cabeça.

Inverno está perto do fim. No próximo dia 22, inicia-se a primavera. Segundo previsão da Climatempo, a próxima onda de frio deve avançar por São Paulo e parte do Centro-Sul a partir do dia 19. A massa deve movimentar a atmosfera e trazer um ar mais resfriado, que deve reduzir a temperatura nessas regiões do Brasil.