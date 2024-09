Wada pede documentação sobre caso de doping de Sinner

ROMA, 10 SET (ANSA) - A Agência Mundial Antidoping (Wada) pediu a documentação completa sobre o caso de doping do tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo e campeão recentemente do US Open.

De acordo com informações confirmadas pela ANSA, a entidade solicitou acesso aos arquivos da Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia) para possivelmente apresentar um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra a absolvição do tirolês.

A Wada terá 21 dias a partir do recebimento dos documentos para entrar com a ação junto ao TAS em relação ao episódio, que causou polêmica no mundo do tênis. O caso está sendo revisado, mas nenhuma decisão ainda foi tomada.

O italiano testou positivo duas vezes para o anabolizante clostebol, mas foi poupado de uma suspensão por ter comprovado que ingeriu a substância acidentalmente através de um creme usado por um de seus massagistas para tratar um machucado nas mãos.

Sinner deve retornar à Itália após sua histórica vitória no US Open para apoiar os tenistas italianos em ação em Bolonha pela Copa Davis. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.