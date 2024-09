UOL e Folha sabatinam Ricardo Senese, candidato à Prefeitura de São Paulo

Nesta quarta-feira (11), às 9h, Ricardo Senese (UP) será o sexto entrevistado na rodada de sabatinas promovidas pelo UOL e o jornal Folha de S.Paulo com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, sobre temas que preocupam eleitores.

Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Altino Prazeres (PSTU) já foram sabatinados.

Nesta semana, além de Senese, será a vez de João Pimenta (PCO) e José Luiz Datena (PSDB). Bebeto Haddad (DC) e Marina Helena (Novo) serão sabatinados nos dias 16 e 18 de setembro, respectivamente.

A sabatina "Vamos falar sobre São Paulo" será realizada de maneira remota, com uma hora de duração e tempo fixo de oito minutos para que os candidatos tratem de cada um dos seguintes temas: educação, saúde, habitação, segurança, transporte e zeladoria.

Os candidatos também terão oito minutos para discutir a conjuntura política e dois minutos no início da sabatina para apresentar-se e dois minutos para as considerações finais.

As entrevistas serão conduzidas por Fabíola Cidral, com participação da colunista do UOL Raquel Landim e de Fábio Haddad, editor da Folha.

Ricardo Senese tem 1% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha publicada no dia 5 de setembro. A corrida eleitoral pela prefeitura paulistana tem empate técnico triplo na liderança entre Boulos, com 23% das intenções de voto, e Marçal e Nunes, com 22% cada. A margem de erro do levantamento é de três pontos para mais ou para menos.

Tabata tem 9%, Datena, 7%, Marina Helena, 3%, e Bebeto Haddad, 1%. Altino Prazeres e João Pimenta não pontuaram.

Confira a programação das sabatinas

12 de setembro - João Jorge Pimenta (PCO) , às 9h

, às 9h 13 de setembro - José Luiz Datena (PSDB) , às 10h

, às 10h 16 de setembro - Bebeto Haddad (DC) , às 9h

, às 9h 18 de setembro - Marina Helena (Novo), às 9h

Sabatina em 18 cidades

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país. Já aconteceram as sabatinas de:

Ainda acontecerão mais sabatinas em Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.