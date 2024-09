UE mantém multa de 2,4 bilhões de euros contra Google

BRUXELAS, 10 SET (ANSA) - O Tribunal de Justiça da União Europeia manteve nesta terça-feira (10) a multa de 2,4 bilhões de euros (R$ 14,8 bilhões) imposta ao Google em 2017 pela Comissão Europeia, poder Executivo do bloco, por abuso de posição dominante para favorecer seu serviço de comparação de preços, em detrimento de concorrentes europeus.

"Hoje é uma grande vitória para os cidadãos europeus e para a justiça fiscal", celebrou a vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, ao comentar a derrota do recurso do Google e da holding Alphabet contra a sanção. "A sentença demonstra que ninguém está acima da lei", acrescentou.

Já um porta-voz do Google disse que a empresa está "decepcionada" com a decisão do Tribunal da UE. "Fizemos alterações em 2017 para cumprir a decisão da Comissão Europeia, e a nossa abordagem funcionou com sucesso por mais de sete anos, gerando bilhões de cliques para mais de 800 serviços de comparação de preços", salientou.

A multinacional americana também enfrenta um processo semelhante nos Estados Unidos, onde é acusada de abusar de sua tecnologia para dominar o mercado publicitário. O julgamento acontece em um tribunal federal da Virgínia e teve início na última segunda-feira (9). Em agosto, em outro processo, um juiz federal decidiu que o Google mantém ilegalmente o monopólio do setor de pesquisas online. (ANSA).

