Ucrânia diz que pode cortar relações diplomáticas com Irã por conta de envio de mísseis para a Rússia

Por Yuliia Dysa e Anastasiia Malenko

Kiev (Reuters) - Kiev disse nesta terça-feira que pode cortar relações diplomáticas com Teerã se a Rússia usar mísseis balísticos fornecidos pelos iranianos para atacar alvos ucranianos e classificou a entrega desse tipo de arma como “inaceitável”.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse mais cedo que a Rússia já tinha recebido os mísseis iranianos. Ele disse que acredita que Moscou utilizará as armas nas próximas semanas. O Irã nega ter fornecido as armas.

A Ucrânia, que já lida com o aumento nos ataques russos usando mísseis e drones, disse que haveria consequências devastadoras para as suas relações bilaterais com o Irã se as reportagens sobre fornecimento de mísseis para os russos forem confirmadas.

"Não vou dizer exatamente o que quero dizer por consequências devastadoras para não enfraquecer a nossa posição. O que posso dizer é que todas as opções, incluindo a mencionada por você, estão sendo analisadas”, disse o ministro das relações exteriores ucraniano, Heorhiy Tykhyi, quando perguntado se Kiev cortaria relações diplomáticas com Teerã.

Os aliados dos ucranianos, incluindo os EUA, disseram que o fornecimento de armas significa uma escalada substancial e que iriam impor novas sanções aos iranianos.

O Kremlin ainda não comentou sobre as declarações de Blinken. A Rússia disse na segunda-feira que dialoga com o Irã em várias áreas.