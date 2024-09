Timor Leste comparece em peso à missa com papa Francisco

Por Joshua McElwee

DILI (Reuters) - Cerca de 600.000 pessoas no Timor Leste, pouco menos da metade de sua população, compareceram sob o calor escaldante desta terça-feira para uma missa com o papa Francisco em um parque costeiro sinônimo da longa luta do país pela independência da Indonésia.

Enchendo uma área ampla e empoeirada onde as forças indonésias enterraram os combatentes mortos da independência timorense, as pessoas chegaram à 1h da manhã e se sentaram no chão, muitas enfrentando o Sol por horas em temperaturas de até 32 graus Celsius.

Muitos se abrigaram debaixo de guarda-chuvas decorados com as cores branca e amarela da bandeira do Vaticano, enquanto outros carregavam cartazes pedindo bênçãos e cantavam melodias locais, em um dos maiores públicos em termos de proporção da população de um país para uma missa durante uma visita papal.

O reverendo Pedro Amaral, um dos centenas de padres que celebraram a missa, disse que veio com 800 de seus paroquianos de Zumalai, um vilarejo a cerca de 140 kms de distância.

"Estou muito feliz porque nunca pensamos que veríamos o papa", disse o padre.

O professor Jamie Belo, 60 anos, disse que saiu de casa 12 horas antes da missa para garantir um lugar para ver o papa.

O Timor Leste, ex-colônia portuguesa, é uma nação de meia-ilha com 1,3 milhão de habitantes ao norte da Austrália e um dos dois únicos países predominantemente católicos da Ásia.

O Vaticano estimou que 600.000 pessoas se reuniram para a missa desta terça-feira. Muitos na multidão nos arredores de Dili, a capital, pareciam jovens, com mães e pais segurando bebês ou mantendo as crianças em torno de suas pernas.

"REPLETO DE VIDA"

O Timor Leste perdeu pelo menos 102.800 pessoas no conflito de entre 1975 e 1999 com a Indonésia, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Agora, tem uma idade média de 20 anos, segundo estimativas oficiais.

"Como é maravilhoso que aqui no Timor Leste haja tantas crianças!", disse Francisco durante sua homilia da missa, olhando para a multidão.

"De fato, vocês são um país jovem, e podemos ver cada canto de sua terra repleto de vida."

Em comentários improvisados no final do evento, Francisco pareceu repetir avisos anteriores sobre a imposição de valores liberais ocidentais sobre o resto do mundo.

A visita do papa ao Timor Leste faz parte de uma ambiciosa turnê de 12 dias e quatro países pelo Sudeste Asiático e pela Oceania, a mais longa já realizada por ele.

É provavelmente o país mais católico do mundo em termos proporcionais, com o Vaticano dizendo que cerca de 96% dos timorenses são adeptos da fé.

(Reportagem de Joshua McElwee e Willy Kurniawan)