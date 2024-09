SpaceX lança tripulação de bilionário em missão espacial histórica

Por Joey Roulette e Gerry Doyle

WASHINGTON (Reuters) - Quatro astronautas particulares foram ao espaço na manhã desta terça-feira em uma cápsula Crew Dragon modificada da SpaceX, dando início à missão Polaris Dawn de cinco dias da empresa, que tem como objetivo testar novos projetos de trajes espaciais e realizar a primeira caminhada espacial particular.

A tripulação, formada por um empresário bilionário, um piloto de caça militar aposentado e dois funcionários da SpaceX, decolou do Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida, por volta das 6h23 (horário de Brasília).

A cápsula alcançou a órbita cerca de nove minutos e meio depois, e a tripulação ficou brincando com um pequeno cachorro de pelúcia de astronauta enquanto a queda livre - gravidade zero - se tornava aparente. A Crew Dragon se separou de seu suporte três minutos depois disso, com as câmeras de bordo revelando uma vista espetacular da cápsula sobre a Terra iluminada pelo Sol.

"Ao olharem para a Estrela do Norte, lembrem-se de que sua coragem ilumina o mapa para futuros exploradores", disse o diretor de lançamento da SpaceX, Frank Messina, à tripulação por rádio. "Confiamos em suas habilidades, coragem e trabalho em equipe para realizar a missão que temos pela frente. ... Estamos mandando um abraço do solo para vocês."

O propulsor Falcon 9 da missão aterrissou com segurança em uma plataforma marítima.

É a quinta - e mais arriscada - missão privada da Crew Dragon até o momento. A espaçonave acabará por se estabelecer em uma órbita oval, passando o mais longe da Terra que qualquer ser humano terá se aventurado desde o fim do programa lunar Apollo dos EUA em 1972, a até 1.400 km.

Uma tentativa de lançamento no mês passado foi adiada horas antes da decolagem devido a um pequeno vazamento de hélio no equipamento de solo na plataforma de lançamento da SpaceX. A SpaceX consertou o vazamento. O lançamento de terça-feira foi adiado em cerca de duas horas devido ao clima desfavorável.

No passado, somente astronautas altamente treinados e bem financiados pelo governo fizeram caminhadas espaciais. Foram realizadas cerca de 270 na Estação Espacial Internacional (ISS) desde sua criação em 2000 e 16 por astronautas chineses na estação espacial Tiangong de Pequim.

A caminhada espacial da Polaris Dawn está planejada para o terceiro dia da missão, a 700 km de altitude, e durará cerca de 20 minutos. A nave Crew Dragon da SpaceX despressurizará lentamente toda a sua cabine - ela não tem câmara de vácuo como a ISS - e todos os quatro astronautas contarão com seus trajes espaciais mais finos, construídos pela SpaceX, para obter oxigênio.

(Reportagem de Joey Roulette em Washington e Gerry Doyle em Cingapura)