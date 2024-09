Sergio Zimerman eleva participação na Petz para acima de 30%

SÃO PAULO (Reuters) - A rede lojas de produtos para animais de estimação Petz anunciou nesta terça-feira que seu acionista controlador, Sergio Zimerman, elevou sua participação direta na empresa para patamar acima de 30%.

O anúncio vem depois que Zimerman e os acionistas controladores da rival Cobasi acertaram no mês passado acordo para uma combinação de negócios que criará a maior rede de varejo do setor do país.

Segundo comunicado da Petz nesta terça-feira, a participação de Zimerman na empresa por meio de ações ordinárias atingiu 33,4%, o equivalente a 154.415.975 papéis, sendo 30,8% do capital social detidos diretamente e 2,6% indiretamente através do fundo Platina 55 FIM.

Além disso, Zimerman pode "potencialmente" aumentar sua participação na Petz em aproximadamente 14,9% por meio de derivativos financeiros.