Rússia discute iniciativas sobre Ucrânia com parceiros do Brics, diz agência

MOSCOU (Reuters) - Representantes dos países do Brics discutirão iniciativas sobre a Ucrânia em uma reunião com foco na segurança que começa nesta terça-feira, disse a agência de notícias RIA, citando o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu.

A reunião está sendo realizada na Rússia de 10 a 12 de setembro.

(Reportagem da Reuters)