Republicanos estão divulgando teoria da conspiração "perigosa" sobre haitianos, afirma Casa Branca

Por Trevor Hunnicutt e Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse que republicanos estão divulgando alegações falsas perigosas sobre imigrantes haitianos depois que o candidato à vice-presidente, JD Vance, e outros grandes nomes do partido postaram nas redes sociais mensagens acusando haitianos de comerem gatos e outros animais domésticos.

"O que é muito preocupante é que temos funcionários eleitos do Partido Republicano impulsionando essa teoria da conspiração, mais uma, que busca dividir as pessoas com base em mentiras e, vamos ser honestos, se apoiando em um elemento de racismo”, disse o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, nesta terça-feira.

"Esse tipo de linguagem, de desinformação, é perigoso porque pessoas vão acreditar nisso, independentemente do quão absurdas e estúpidas são as alegações, e elas podem agir a partir dessas informações de maneira que podem ferir outras pessoas. Isso precisa parar."

Vance, senador republicano e companheiro de chapa de Donald Trump, escreveu na segunda-feira no X: “Reportagens mostram que pessoas tiveram os seus animais de estimação sequestrados e comidos por pessoas que não deveriam estar nesse país", em postagem em que acrescentou que imigrantes haitianos estavam "gerando caos" em Springfield, cidade em seu Estado natal Ohio.

Outros republicanos e apoiadores, como o senador Ted Cruz e o bilionário Elon Musk, postaram acusações similares e memes nos últimos dias.

A polícia local não recebeu nenhum tipo de denúncia desse tipo de ocorrência e divulgou um comunicado sobre o tema.

"Em resposta aos rumores recentes alegando atividades criminais pela população imigrante na nossa cidade, queremos esclarecer que não tivemos relatos confiáveis ou alegações específicas de animais de estimação sendo feridos ou abusados por imigrantes", disse a polícia de Springfield.