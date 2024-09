Reforça imunidade e faz bem aos ossos: os benefícios do broto de feijão

O broto de feijão, que faz parte da família das leguminosas, é bastante nutritivo. O alimento é obtido por meio da germinação das sementes, um processo que transforma o grão em um estágio inicial de crescimento.

Por isso, contém uma concentração maior de nutrientes em comparação ao grão maduro, entre os quais destacam-se as vitaminas C, do complexo B, proteínas vegetais, antioxidantes, além de ferro, potássio, cálcio e magnésio.

A seguir, veja os principais benefícios do broto de feijão.

Contribui com a saúde digestiva

O broto de feijão beneficia a saúde digestiva por ser rico em fibras, que ajudam a regular o trânsito intestinal e melhorar a digestão. As fibras previnem a constipação e mantêm o sistema digestivo funcionando de forma eficiente.

Regula os níveis de açúcar no sangue

O consumo do alimento ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue devido ao seu baixo índice glicêmico e ao conteúdo de fibras. Essas fibras contribuem para uma absorção mais lenta dos açúcares, auxiliando no controle dos níveis glicêmicos.

Melhora a saúde cardíaca

Por possuir antioxidantes, o broto de feijão combate o estresse oxidativo e a inflamação, fatores que podem contribuir para doenças cardíacas.

Além disso, é fonte de fibras, o que auxilia na redução dos níveis de colesterol LDL (considerado "ruim") e ajuda a manter níveis saudáveis de açúcar no sangue.

Já o potássio contribui com a regulação da pressão arterial, equilibrando os efeitos do sódio e ajudando a prevenir a hipertensão, que é fator de risco para doenças cardiovasculares. Portanto, incluir brotos de feijão em uma dieta equilibrada promove a saúde cardiovascular.

Faz bem para os ossos

O broto de feijão é rico em cálcio e magnésio, minerais que desempenham um papel fundamental na saúde óssea. O cálcio contribui para a formação e manutenção dos ossos, enquanto o magnésio melhora a absorção do cálcio e ajuda a fortalecer a estrutura óssea.

Possui antioxidantes

Os antioxidantes presentes no broto de feijão protegem o corpo contra os danos causados pelos radicais livres. Essas moléculas instáveis podem causar estresse oxidativo e danificar as células, o que está associado a várias doenças crônicas e ao envelhecimento precoce.

Também reduz inflamações e auxilia na prevenção de doenças ao promover um sistema imunológico mais forte.

Controla o peso

O broto de feijão pode contribuir para a perda de peso por ser baixo em calorias e rico em fibras, o que ajuda a aumentar a saciedade e a reduzir a ingestão total de calorias. As fibras promovem uma sensação prolongada de plenitude e melhoram a digestão, o que evita excessos alimentares.

Reforça o sistema imunológico

Contém vitamina C, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e estimular a produção de glóbulos brancos e protege as células contra danos causados por radicais livres.

O alimento ainda fornece vitaminas do complexo B, que são importantes para a produção e funcionamento adequado das células do sistema imunológico. Os minerais presentes, como zinco e ferro, também contribuem na manutenção da função imunológica.

É bom para os músculos

As proteínas vegetais ajudam na construção e reparo dos músculos, auxiliando no crescimento muscular e na recuperação após atividades físicas.

Também contém minerais importantes como ferro e magnésio. O ferro contribui para o transporte de oxigênio aos músculos, o que melhora a performance e a resistência durante o exercício. O magnésio, por sua vez, é fundamental para a função muscular e previne cãibras.

Riscos e contraindicações

O broto de feijão é considerado seguro para a maioria das pessoas. No entanto, indivíduos com distúrbios digestivos, como síndrome do intestino irritável ou colite, podem apresentar desconforto gastrointestinal devido ao alto teor de fibras presentes nos brotos.

Quem tem o sistema imunológico comprometido, como aqueles com doenças autoimunes ou em tratamento imunossupressor, também deve evitar o consumo de brotos crus, pois podem estar contaminados com bactérias.

Outra consideração é para pessoas com problemas renais, que devem monitorar a ingestão de potássio, já que os brotos de feijão são ricos nesse mineral.

Apesar de ser raro, algumas pessoas podem apresentar reações alérgicas a feijões e não devem consumir o alimento

Como consumir?

É importante sempre lavar os brotos antes de consumi-los para remover qualquer sujeira ou risco de contaminação. Entre as formas que os brotos podem ser consumidos estão:

Saladas.

Sanduíches.

Sopas.

Smoothies e sucos.

Fonte: Daniel Magnoni, nutrólogo na Rede de Hospitais São Camilo (SP).