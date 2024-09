Professora é filmada batendo em menina de três anos em Paris

A ministra da Educação francesa, Nicole Belloubet, ordenou nesta terça-feira (10) a suspensão de uma professora filmada batendo em um criança de três anos em uma escola pública de Paris. As imagens, feitas pela mãe de um aluno e compartilhadas nas redes sociais, causaram comoção na França.

A criança foi agredida pela professora em 4 de setembro, dois dias depois da volta às aulas na França, na escola de ensino fundamental Frères-Voisins, que fica no 15º distrito de Paris.

As imagens mostram a criança tendo uma crise de choro. A professora então fecha a porta da sala, se aproxima da criança e dá um tapa em suas costas, fazendo a menina cair no chão. A aluna corre em direção à porta fechada, ainda chorando. A professora então borrifa um produto não identificado na direção da aluna, dizendo: "isso é bom?"

A cena foi filmada pela mãe de outro aluno. Segundo ela, a professora não percebeu sua presença.

Agressão anterior

De acordo com a mãe da vítima, a professora já havia agredido a menina na véspera, primeiro dia da criança na escola.

Ela teria deixado a filha de três anos, na terça-feira (3), por volta das 8h30 da manhã na escola. Quando foi buscá-la, a menina contou que a professora tinha batido nas costas dela. Mas a mãe achou que a filha estava exagerando, dada a idade.

No dia seguinte, na saída da escola, outra mãe, que ela não conhecia, lhe mostrou o vídeo com os acontecimentos do dia anterior.

Os pais da criança apresentaram imediatamente queixa na polícia, mostrando o vídeo como prova.

A ministra da Educação, Nicole Belloubet pediu que fosse aberto processo disciplinar contra a professora e sua "suspensão imediata".

"Estas imagens são terrivelmente chocantes e inaceitáveis em nossa escola", disse Belloubet no X. "Eu pedi imediatamente um processo disciplinar, com suspensão imediata da professora. Eu envio todo meu apoio à vítima e sua família, que estão sendo apoiadas", completou.

Trauma

De acordo com a mídia francesa, a menina foi examinada por um médico na sexta-feira (6). Por escrito, o médico indica que a criança "apresenta traumas psicológicos graves". "Ela vai e vem, não olha as pessoas nos olhos", afirma.

A mãe teria explicado que a filha está "perturbada, ansiosa". A menina ainda não voltou às aulas e deve ser reexaminada por outros profissionais de saúde.

De acordo com o site da tevê francesa BFM, a professora, que teria cerca de 50 anos, trabalha no estabelecimento há aproximadamente 10 anos.

Ela foi recebida na sexta-feira pelo diretor da escola e depois pelo inspetor distrital da educação, na presença de um representante de uma associação de relação escola-família.

A professora tinha 28 crianças de três anos em sua classe e foi substituída. Ela admitiu os fatos e pediu desculpas à família.