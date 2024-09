Preço do petróleo Brent despenca 3,69% para um mínimo desde dezembro de 2021

O preço do barril de Brent do Mar do Norte caiu abaixo dos 70 dólares nesta terça-feira (10) pela primeira vez desde dezembro de 2021, em um movimento gerado por uma demanda menor da commodity no mundo.

O Brent recuou 3,69%, fechando a 69,19 dólares. Durante o dia, chegou a ser negociado a 68,68 dólares.

"É um banho de sangue", resumiu Matt Smith, da Kpler. "Temos a impressão de uma capitulação", acrescentou.

O barril de West Texas Intermediate (WTI) norte-americano, para entrega em outubro, caiu ainda mais, 4,31%, sendo negociado a 65,75 dólares, após atingir o valor mais baixo em 16 meses.

O movimento de vendas acelerou com a publicação do relatório mensal da Opep, que revisou para baixo suas previsões de consumo para 2024 e 2025.

O cartel espera um consumo diário de 104,2 milhões de barris de petróleo em 2024 e 105,9 milhões em 2025, frente às previsões anteriores de 104,3 e 106,1 milhões de barris.

"O consumo na China é um tema preocupante", afirmou a Opep no relatório, alertando que as medidas de apoio do governo "podem não ter amplitude suficiente para estimular o consumo de forma significativa".

Ao mesmo tempo, a Agência de Informação de Energia dos EUA (EIA) também reduziu suas previsões tanto para 2024 quanto para 2025.

A agência também mencionou a China, onde "novos dados mostram uma queda na demanda por diesel, combustível de aviação e no ritmo de atividade das refinarias".

"Podemos usar o relatório da Opep como pretexto, mas trata-se da continuação de um movimento" que começou há várias semanas, afirmou Matt Smith. "O mercado está ajustando suas previsões com base em uma demanda fraca".

Desde meados de julho, o Brent já caiu quase 19%.

