PM já apreendeu este ano quase 450 fuzis no estado do Rio de Janeiro

(Reuters) - Um total de 449 fuzis já foram apreendidos este ano no estado do Rio de Janeiro, segundo dados oficiais do governo divulgados nesta terça-feira pela Polícia Militar, sendo que somente em agosto 78 deles foram retirados de circulação.

O número representa a maior apreensão para um único mês desde 2015. A média diária foi de 2,5 fuzis apreendidos.

As estatísticas da PM apontam ainda que a maioria dos 449 fuzis foram recolhidos do crime organizado nas zonas norte e oeste da capital do estado. Estas áreas reúnem comunidades controladas por traficantes e milicianos.

Nesta semana, na rodovia presidente Dutra, a polícia federal apreendeu 13 fuzis que seriam levados para o conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio.

O governo do estado tem cobrado maior participação do governo federal no combate à entrada de armas, munições e drogas no país.

"Essas apreensões são resultado da intensifação do combate às quadrilhas e suas armas", afirmou à Reuters o comandante da PM do Rio, Marcelo de Menezes, defendendo uma política pública nacional de enfrentamento ao tráfico de armas e de drogas.

"Sozinha, uma unidade da Federação não vai conseguir enfrentar isso. Nao temos fábricas de fuzis e temos esses números assustadores. O crime aqui está capitalizado, o que mostra que este é um problema nacional", acrescentou.

Os dados da PM revelam que em 2024 foram apreendidos cerca de 4.400 armas de fogo no estado do Rio de Janeiro.

(Por Rodrigo Viga Gaier)