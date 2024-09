PIB, emprego e renda aumentam com inflação caindo; é o Brasil que a gente quer, diz Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comemorou nesta terça-feira, 10, a deflação de 0,02% registrada em agosto. Em publicação na rede social Threads, Tebet destacou o crescimento do PIB e da geração de empregos alinhado à "inflação caindo". "O acumulado em 12 meses ficou em 4,24%, ante 4,50% nos últimos 12 meses anteriores. É PIB, emprego e renda aumentando com inflação caindo. Esse é o Brasil que a gente quer!", escreveu a ministra.

Tebet ainda observou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto, que é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), veio abaixo do esperado pelos analistas de mercado, puxado "pelo recuo nos grupos de Alimentação e Bebidas e Habitação, principalmente".

O resultado ficou ligeiramente abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,02%. O intervalo de previsões ia de recuo de 0,07% a um aumento de 0,13%.