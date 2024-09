Pele com aspecto natural: testei base de preço bom que dá efeito aveludado

Nunca fui a pessoa que usava maquiagem pesada ou com aquele efeito "reboco", sempre preferi produtos que davam um aspecto mais natural. Apostava no trivial: corretivo, blush e rímel. Mas minha maneira de me maquiar mudou um pouco depois que conheci a base líquida da Dailus, que deixa uma aparência de pele sadia, mas cobrindo todas as imperfeições.

Uma maquiadora me apresentou um ano atrás, enquanto buscava novos produtos em uma perfumaria e, desde então, só compro dessa marca.

O mais legal é que ela não derrete, fica firme na pele e deixa com um aspecto aveludado — ideal para quem não sofre com tantas manchas ou espinhas.

O que eu gostei

Durabilidade: não compro muita maquiagem ao longo do ano. E essa base só serviu para eu economizar ainda mais, pois ela dura facilmente uns quatro meses, indo até o última gotinha do produto.

Para vários tons: também gostei que é possível encontrar em vários tons de pele sem problemas. Morando no Rio de Janeiro e tomando sol com frequência, costumo estar bronzeada e não tive problema nenhum para achar algo que se adeque ao meu tom. E nem corri o risco de ficar com aquela cara 'fantasma'.

Não craquela: há quem diga que só os corretivos craquelam, mas bases também podem deixar a pele com o efeito "quebradiço". Essa é o oposto.

Cobertura: deixa a pele mais uniforme e com aspecto hidratado. Dependendo da luz, nem parece que eu estou com base.

Rendimento: basta colocar um pouquinho na pele e dar batidinhas com a esponja, que é possível ver uma alta cobertura. Dá até para aplicar com a mão.

Preço: acho um bom custo benefício, principalmente se comparada a marcas 'mais famosinhas'.

Antes e depois base Imagem: Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Pele oleosa: para quem não tem a pele muito seca, talvez ela marque um pouquinho nas linhas de expressão, como no bigode chinês. O ideal é selar com o pó, da mesma marca, para dar um leve acabamento.

Espinhas: quem sofre com muitas espinhas ou marcas agressivas pode não gostar desse cosmético. Afinal, acho que essa base não é de alta cobertura e seria necessário muito produto para cobrir as imperfeições.

Quem pode gostar

Creio que o produto seja uma boa opção para pessoas que não são fãs de maquiagem carregada e que preferem um aspecto mais natural.

Também indico para quem trabalha fora e não precisa sair supermaquiada, mas ainda assim quer cobrir algumas imperfeições da pele, seja no rosto ou pescoço.

