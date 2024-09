Número de mortos por tufão no Vietnã passa de 125

HANOSER, 10 SET (ANSA) - Subiu para 127 o número de mortos na passagem do tufão Yagi pelo Vietnã, enquanto a cifra de desaparecidos foi reduzida para 54.

Além disso, mais de 60 mil moradores foram obrigados a deixar suas casas na província de Yen Bai, no norte do país, a região mais atingida pela enchente resultante da passagem do tufão.

Segundo as autoridades locais, cerca de 20 mil casas estão parcialmente submersas na província.

O Yagi chegou ao território vietnamita no sábado (7), após passar pela China, com ventos superiores a 150 quilômetros por hora, sendo o mais forte no norte do Vietnã nos últimos 30 anos.

A região é densamente povoada e abriga um importante centro de produção para empresas globais de tecnologia, como a Samsung.

A passagem do tufão provocou o desabamento de pontes, danificou edifícios, arrastou veículos e gerou enchentes, com alertas para inundações e deslizamentos em pelo menos 429 municípios do norte do país.

Apesar de o Yagi ter enfraquecido para uma depressão tropical, ele ainda deve causar transtornos à medida em que se dirige para o oeste. (ANSA).

