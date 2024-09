Nobre: Planeta vive hoje o mesmo clima do último período interglacial

A humanidade vive um clima nos últimos anos presente na Terra apenas no último período interglacial há mais de 100 mil anos, afirma o colunista do Ecoa Carlos Nobre ao UOL News desta terça (10). Esses são momentos de maior calor no planeta e retração das geleiras.

Durante o último período interglacial, já havia uma população de Homo sapiens de poucos milhões no mundo. Para Nobre, a emergência climática é um desafio nunca antes enfrentaram desde o início das civilizações.

O Acordo de Paris e depois a COP 26 em Glasgow colocou que não podemos deixar passar de 1,5ºC. Olha como já ficou catastrófico com 1,5ºC, catastrófico. Ondas de calor disparam demais, matam mais de um milhão de pessoas no mundo, as chuvas excessivas como foi no Rio Grande do Sul, as secas como tiveram recorde na Amazônia.

Nobre analisa que o aumento médio de 1,5ºC nas temperaturas globais já exige grandes transformações e resiliência. O Brasil, porém, está pouco adaptado para as catástrofes.

Se a gente continuar com essa trajetória de emissões e reduzindo as emissões muito lentamente, nós podemos passar de 2ºC e chegar a 2,5ºC em 2050. Então, esse se torna o maior desafio da humanidade. COP 29, em Azerbaijão, COP 30, em Belém, todos os países vão ter que lutar

