Nível baixo das águas do Danúbio revela dois navios da 2ª Guerra Mundial afundados na Sérvia

Por Krisztina Fenyo e Fedja Grulovic

MOHACS, Hungria/PRAHOVO, Sérvia (Reuters) - Os destroços de dois navios nazistas afundados no rio Danúbio durante a Segunda Guerra Mundial emergiram na cidade portuária sérvia de Prahovo, depois que a seca em julho e agosto causou diminuição do nível da água.

Quatro embarcações feitas antes de 1950 também aparecerem na parte do Danúbio que corta a Hungria, no parque nacional de Drava, próximo a Mohacs, onde o nível da água do rio ficou em apenas 1,5 metro na terça-feira como consequência das ondas de calor e seca persistente em julho e agosto.

As embarcações descobertas em Prahovo estavam entre os centenas de navios da frota nazista afundados por eles mesmos em 1944 enquanto fugiam em meio ao avanço das tropas soviéticas. Os destroços podem dificultar o tráfego fluvial diante do baixo nível das águas.

Alguns dos navios naufragados ainda têm torres, pontes de comando, mastros quebrados e cascos torcidos, enquanto outros seguem submersos por bancos de areia.

Endre Sztellik, um guarda do parque nacional de Drava no Danúbio disse que um dos navios "ainda não sabemos o que é. Um fato infeliz é que os destroços estão sumindo conforme as pessoas ficam interessadas neles".

O Danúbio ficou com 1,17 metro em Budapeste na terça, valor ainda acima do recorde de baixa de 0,4 metro registrado em outubro de 2018. Durante as inundações, o Danúbio chega a superar os 6 metros.