Mulher é achada morta em casa em SP; enteado do pai dela foi preso

Uma mulher de 26 anos foi encontrada morta no estacionamento da própria casa na madrugada de segunda-feira (9), em Aricanduva, zona leste de São Paulo. O filho da madrasta da vítima, de 24 anos, foi preso e é o principal suspeito do crime.

O que aconteceu

Camila da Silva Salgado foi encontrada sem vida com ferimentos na cabeça. O corpo estava ao lado do veículo dela. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima aparentava ter sido esganada, além de estar com o rosto e nariz machucados, com lesões que indicam agressão com o punho.

Um vídeo mostra que Camila chega ao local em seu carro, por volta das 21h38, no dia 8 de setembro. Ela desce do veículo sozinha, abre o portão e entra na residência, mostra as imagens gravadas por uma câmera de segurança.

Menos de uma hora depois, por volta das 22h22 do mesmo dia, um homem é gravado por outra câmera de segurança pulando o muro da casa. As imagens mostram ele na calçada indo embora. O rapaz vestia uma camiseta azul e uma bermuda preta. Após a polícia mostrar as imagens à família, o pai da vítima reconheceu que era o enteado pulando o muro, diz o boletim de ocorrência.

Camila morava na residência com a mãe, segundo a polícia. O crime ocorreu na rua General Porfírio da Paz. Ainda segundo a polícia, a jovem foi encontrada devidamente trajada.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência via Copom. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como agressão.Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, após investigação inicial, o caso foi registrado como homicídio e localização/apreensão de objeto no 69° DP (Teotônio Vilela).

Enteado confessou o crime à polícia

O enteado foi identificado como Rodrigo Gonzaga dos Santos, de 24 anos. Em diligências, os agentes da PM identificaram o autor e iniciaram as buscas para localizá-lo.

Rodrigo Gonzaga dos Santos foi preso em flagrante por suspeita de homicídio. Durante a investigação inicial, foi constatado que o autor estava no Hospital de São Mateus, pois havia sido atropelado. Os policiais foram até o local e deram voz de prisão ao indiciado, que foi detido após receber atendimento médico.

O homem confessou o crime e explicou que havia discutido com a vítima, e agrediu em seguida. Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Os motivos que o levou a cometer o crime de homicídio por enquanto são desconhecidos.

O pai, a madrasta e o enteado, suspeito de cometer o crime, moravam em outro endereço. Após buscas realizadas na residência do suspeito, a polícia encontrou as supostas roupas usadas no momento do crime. As vestimentas estavam mergulhadas em um balde com água sanitária.

O UOL não localizou a defesa de Rodrigo Gonzaga dos Santos. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.