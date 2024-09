Missão Polaris Dawn decola rumo a 1ª caminhada espacial de civis

ROMA, 10 SET (ANSA) - A empresa aeroespacial SpaceX lançou nesta terça-feira (10) a Polaris Dawn (Amanhecer Polar), primeira missão privada que prevê uma caminhada espacial conduzida por civis, e não por astronautas profissionais.

A cápsula Crew Dragon, impulsionada pelo foguete Falcon 9, decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, Estados Unidos, às 6h23 (horário de Brasília), com cerca de duas horas de atraso por causa do mau tempo.

A nave em formato de iglu leva o bilionário Jared Isaacman, financiador do programa Polaris e comandante da missão, o piloto Scott Poteet, militar aposentado da Força Aérea americana, e as engenheiras da SpaceX Sarah Gillis e Anna Menon.

O grupo, que passou por mais de dois anos de treinamento, incluindo voos em simuladores e saltos de paraquedas, ficará na órbita da Terra durante cinco dias e chegará até 1,4 mil quilômetros de altitude.

Se o objetivo for alcançado, a Polaris Dawn fará o voo tripulado mais distante desde a última missão da Nasa à Lua no âmbito do Programa Apollo, em 1972.

No entanto, a atividade extraveicular será realizada a cerca de 700 quilômetros de altura, e os tripulantes usarão trajes projetados pela SpaceX que também poderão servir para futuras missões.

Além disso, eles testarão comunicações a laser da Starlink, empresa de satélites de Musk, para obter informações úteis para futuras viagens à Lua e a Marte. O programa Polaris prevê também mais duas missões ainda sem data e escopo definidos. (ANSA).

