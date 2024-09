Minério de ferro cai com perspectiva de demanda chinesa fraca

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta terça-feira, perdendo os ganhos registrados mais cedo, à medida que perspectiva de demanda mais fraca por aço na China superou a oferta reduzida e as expectativas de novos estímulos econômicos por parte do principal mercado consumidor do minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com recuo de 0,07%, a 675 iuanes (94,79 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura caía 1,17%, a 90,7 dólares a tonelada.

As importações de minério de ferro da China em agosto caíram 1,38% em relação a julho e 4,73% em relação ao ano anterior, mostraram dados alfandegários nesta terça-feira, uma vez que a queda dos preços do aço e o cenário nebuloso para a demanda reduziram o apetite dos compradores.

Setembro marca uma temporada típica de pico do consumo de aço na China, mas a demanda permaneceu baixa na semana passada em meio a preocupações com as economias chinesa e norte-americana, disse a consultoria Mysteel.

A inflação ao consumidor da China acelerou em agosto, atingindo o ritmo mais rápido em meio ano, enquanto a deflação dos preços ao produtor piorou.

Os dados fracos no início do segundo semestre está aumentando a pressão para que a segunda maior economia do mundo implemente mais políticas econômicas em meio a uma prolongada desaceleração do setor imobiliário, desemprego persistente, problemas com a dívida e aumento das tensões comerciais.

Enquanto isso, o volume total de embarques de minério de ferro despachado para destinos globais de 19 portos e 16 empresas de mineração na Austrália e no Brasil encerrou um aumento de três semanas, caindo 10,8% em relação à semana anterior, para 25,8 milhões de toneladas entre 2 e 8 de setembro, segundo dados da Mysteel.

Os estoques totais de minério de ferro nos portos da China caíram 0,2% em relação à semana anterior, para 150,5 milhões de toneladas em 6 de setembro, apontaram dados da Steelhome.

