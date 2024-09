Maersk e Hapag-Lloyd adicionarão mais navios se interrupção no Mar Vermelho continuar

COPENHAGUE (Reuters) - Maersk e Hapag-Lloyd poderão adicionar mais navios porta-contêineres a uma aliança anunciada no início deste ano, caso as interrupções no transporte marítimo no Mar Vermelho continuem, disseram as empresas nesta terça-feira.

Desde o final do ano passado, os ataques no Mar Vermelho por militantes Houthi alinhados ao Irã forçaram as empresas de transporte marítimo a redirecionar o tráfego para fora do Canal de Suez. Isso tem forçado com que circunaveguem pela África, uma viagem mais longa e mais cara.

Em janeiro, Maersk e Hapag-Lloyd disseram que haviam concordado com uma nova colaboração, a partir de fevereiro de 2025, para transportar um total de 3,4 milhões de contêineres por ano com uma frota de 290 navios, em um acordo conhecido como Cooperação Gemini.

Mas os dois gigantes da navegação disseram na terça-feira que a colaboração poderia crescer para 340 navios e transportar um total de 3,7 milhões de contêineres se as interrupções no Mar Vermelho continuarem.

A união de forças permitirá que a Hapag-Lloyd e a Maersk ofereçam serviços mais frequentes e flexíveis, tornando suas operações mais eficientes e confiáveis, disseram.

As empresas anunciarão em outubro deste ano se esperam implementar o plano original, que se baseia no Mar Vermelho e em Suez, ou se adotarão o plano alternativo de navegar ao redor da África com uma frota maior, disse a Maersk.

Hapag-Lloyd e Maersk estabeleceram uma meta ambiciosa de oferecerem confiabilidade de cronograma acima de 90% quando a rede estiver totalmente implementada, com a Maersk fornecendo 60% das embarcações e a Hapag-Lloyd 40%, disseram as duas empresas em janeiro.

(Por Louise Breusch Rasmussen)