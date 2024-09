Lula diz que até final de seu atual mandato, governo começará a fazer a BR-319

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira que até o final de seu atual mandato começará a fazer a BR-319, obra criticada por ambientalistas por abrir um caminho no meio da Amazônia passível de ser usado por grileiros e outros agentes do desmatamento. Ele deu a declaração em Manaus, em cerimônia com prefeitos amazonenses para anunciar medidas de mitigação dos efeitos das secas no Estado.

"Em vez de a gente ficar brigando, eu disse para a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, disse para o Rui Costa, ministro da Casa Civil, e disse hoje na reunião: estamos começando agora com 52 km. Vamos fazer todas as reuniões que foram possíveis fazer, ouvir todos os cientistas que nós temos que ouvir. E a gente tem que ter noção que a gente tem que fazer aquela estrada e a gente precisa garantir que a parte mais nobre da Floresta Amazônica não seja destruída por grileiro, que quando a gente pensa em fazer uma estrada já compra milhares de hectares de um lado, milhares de hectares do outro, já toca fogo, nós precisamos proibir", afirmou o presidente da República.

Lula disse que será preciso fazer parceria com o governo do Amazonas caso haja terras estaduais na beira da estrada.

Segundo ele, é preciso construir a BR com "a responsabilidade que o Brasil e o mundo querem".