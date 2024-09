Lesão do capitão Martin Odegaard gera preocupação no Arsenal

O capitão do Arsenal e da Noruega, Martin Odegaard, voltou nesta terça-feira (10) à Inglaterra para passar por exames médicos depois de ter sofrido uma lesão no tornozelo durante a vitória da seleção Norueguesa sobre a Áustria (2 a 1) na véspera, em Oslo, pela Liga das Nações da Uefa.

O volante caiu no gramado chorando depois de sofrer uma torção no tornozelo em um lance com o austríaco Christoph Baumgartner e saiu do campo ajudado por seus companheiros.

Nesta terça-feira, foi visto embarcando em um avião particular com a ajuda de muletas.

"Esta indo a Londres, onde passará por uma ressonância magnética ao longo do dia", declarou o médico da seleção norueguesa, Ola Sand, ao jornal VG.

Perguntado sobre o diagnóstico provisório, Sand mencionou "uma grande entorse". "Vamos ver o que o Arsenal vai descobrir", acrescentou o médico.

Parece pouco provável que Odegaard possa disputar o clássico londrino entre Arsenal e Tottenham no próximo fim de semana, e inclusive sua presença no jogo contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões no dia 1º de outubro está em dúvida.

Apesar de perder o capitão por lesão, a Noruega venceu a Áustria por 2 a 1 e, depois de duas rodadas, ocupa a segunda posição do Grupo 3 da divisão B da Liga das Nações, atrás da Eslovênia.

