Kotscho: Com ar irrespirável no Brasil, deputados legislam em causa própria

Mesmo com parte do Brasil com ar irrespirável, os deputados no Congresso Nacional legislam em causa própria, afirmou o jornalista e comentarista Ricardo Kotscho durante participação no UOL News 2ª Edição desta terça-feira (10).

Hoje, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) discutiu a constitucionalidade da anistia a presos do 8 de janeiro de 2023. Votação foi adiada a pedido do Governo Lula. Bolsonaristas atrelaram apoio ao projeto à sucessão de Arthur Lira na Câmara. Se a anistia for aprovada, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser beneficiado no futuro.

Eles só pensam neles e só votam no que é de interesse deles. (...) Fato é que o Brasil está pegando fogo, São Paulo está irrespirável, o país inteiro está coberto de fumaça e não há um único parlamentar no Congresso Nacional para falar sobre isso. Sobre medidas que podem ser tomadas para amainar esse problema. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

Estamos assim há vários dias, semanas. O Pantanal acabando, a Amazônia os rios secando, e esse pessoal está aí preocupado só com a sucessão na Câmara, porque é disso que se trata. Estão fazendo uma chantagem agora com os candidatos à presidência da sucessão do Arthur Lira. [Falam] Que só vão apoiar se esse candidato for apoiar a anistia. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

Kotscho explica que o objetivo maior dos deputados, principalmente os bolsonaristas, é dar a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode sofrer condenações na Justiça devido à tentativa de golpe em 8 de janeiro do ano passado.

O único objetivo é dar anistia para Bolsonaro. Eles não estão preocupados com a vovozinha da Bíblia que quebrou tudo em Brasília. Porque para o relato Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, não houve tentativa de golpe no 8 de janeiro, foi apenas um pessoal que ficou meio revoltado com o resultado da eleição, se encontrou por um acaso e resolveu quebrar tudo. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

É um cinismo. O grande problema desse país é o Congresso Nacional. Esse Congresso é o pior da história pelo menos dos últimos 60 anos. O Dr. Ulysses [Guimarães] tinha razão: 'Espera para ver o próximo'. Mas que nem esse [de agora], nunca houve nada parecido. Eles só legislam em causa própria. É isso que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

