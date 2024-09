Kane marca 2 gols na vitória sobre a Finlândia (2-0) em seu 100º jogo pela Inglaterra

O capitão da seleção inglesa, Harry Kane, comemorou seus 100 jogos internacionais com uma 'dobradinha' contra a Finlândia (2-0), em Wembley, nesta terça-feira (10), pela segunda rodada da Liga das Nações.

Foi a segunda vitória consecutiva do técnico interino Lee Carsley, três dias depois do triunfo pelo mesmo resultado contra a Irlanda, em Dublin.

A Inglaterra, atual vice-campeã europeia, compete na Liga das Nações na segunda divisão, a 'Liga B'. Seu objetivo neste ano é conseguir a promoção para poder disputar o título em edições futuras.

Antes do jogo desta terça, Kane recebeu o 'Golden Cap', um boné dourado em homenagem ao seu 100º jogo pelos 'Three Lions', onde iniciou a sua carreira internacional há quase dez anos.

Na Inglaterra, após a primeira partida internacional, cada jogador recebe um boné vermelho com o escudo da seleção nacional (com seus três leões).

A federação inglesa fez nesta terça-feira uma união entre tradição e inovação, com um chapéu especial para o atual capitão Harry Kane, que se tornou o décimo jogador inglês 'centenário', e o primeiro desde Wayne Rooney, em novembro de 2014.

O camisa 9 do Bayern de Munique, que usou chuteiras douradas para a ocasião, recebeu de Frank Lampard (106 partidas internacionais) uma caixa de vidro com seu boné dentro. Sua esposa e duas de suas filhas, usando camisetas com a inscrição 'Daddy 100' ('Papai 100', em português), estavam ao seu lado.

"Foi uma grande noite para mim, estou muito orgulhoso. Quero marcar gols e ajudar a equipe. Sempre que você é colocado em dúvida, fica com mais vontade de provar que as pessoas estão erradas", disse o astro.

"Falamos sobre ser implacável, mas nesses jogos você tem que continuar batendo na porta e receberá sua recompensa. Eu sempre me apoio em marcar gols e estou entusiasmado com o futuro", garantiu Kane.

O maior artilheiro da história dos 'Three Lions' elevou para 68 o seu número de gols internacionais com os dois marcados nesta terça-feira (aos 57 e 76 minutos de jogo), que permite à Inglaterra liderar o grupo 2 da Liga B antes de receber a Grécia, com a qual compartilha a liderança, daqui a um mês.

- Caras novas -

Os dois gols de Kane, dois chutes fortes de primeira de dentro da área, consolidaram o domínio indiscutível da Inglaterra sobre a Finlândia, focada na defesa com cinco zagueiros e quatro meio-campistas.

Carsley aproveitou o duelo contra a seleção nórdica para continuar testando seus jogadores. Na defesa, Ezri Konsa atuou no miolo da zaga e Rico Lewis na esquerda, enquanto no meio de campo Angel Gomes comemorou sua estreia como titular, mostrando ousadia, técnica e vocação ofensiva.

Outra cara nova que também brilhou foi Noni Madueke, ponta do Chelsea, que estreou pelos 'Three Lions' dando uma assistência para Kane dez minutos depois de entrar em campo.

O técnico de 50 anos elogiou seu artilheiro. "Foi uma grande ocasião para ele. As crianças estavam aqui, foi uma noite emocionante, mas muito feliz por Harry. Ele merece todos os aplausos", disse ele.

"O que notei esta semana é que ele está altamente motivado para jogar pela Inglaterra e marcar gols [...] Espero que ele continue assim".

