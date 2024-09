Kamala acusa Trump de dizer 'um monte de mentiras' sobre o aborto

Kamala Harris acusou Donald Trump de mentir repetidamente sobre seus esforços para acabar com as proteções federais ao aborto, afirmando durante o debate desta terça-feira (10) que a política do ex-presidente republicano sobre os direitos reprodutivos era "insultante para as mulheres dos Estados Unidos".

"Vocês vão ouvir um monte de mentiras", disse a vice-presidente Kamala. "Donald Trump escolheu pessoalmente três membros da Suprema Corte dos Estados Unidos com a intenção de que eles derrubassem as proteções do caso Roe v. Wade, e foi exatamente isso que fizeram, conforme ele pretendia."

dk/bjt/erl/am

© Agence France-Presse