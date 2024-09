JPMorgan desaba 7% na bolsa com alerta sobre receita de juros

Por Nupur Anand e Pritam Biswas

NOVA YORK (Reuters) - As ações do JPMorgan Chase chegaram a cair mais de 7% nesta terça-feira depois que o presidente do maior banco dos Estados Unidos moderou a perspectiva dos ganhos da instituição financeira com juros.

O presidente e diretor de operações, Daniel Pinto, disse que as previsões para a receita líquida de juros (NII), ou a diferença entre o que o banco ganha com os empréstimos e o que paga pelos depósitos, eram excessivamente otimistas.

O Federal Reserve deve reduzis sua taxa básica de juros em pelo menos 25 pontos-base na reunião de 17 e 18 de setembro, dando início a um ciclo de flexibilização monetária que levará a aumentos menores do que o esperado na receita de juros dos bancos.

"As expectativas de NII são um pouco altas demais", disse Pinto a investidores em conferência em Nova York, sem fornecer uma estimativa revisada. "O próximo ano será um pouco mais desafiador."

O JPMorgan havia previsto em maio que sua NII aumentaria para US$ 91 bilhões este ano, uma vez que as taxas de juros permaneceram elevadas, excluindo sua divisão de mercados.

"Os comentários da administração sobre o excesso de otimismo em relação à NII para 2025 abalaram o mercado", disse Chris Marinac, diretor de pesquisa da consultoria financeira Janney Montgomery Scott.

"Há preocupações crescentes com relação à economia e ao clima político", o que provavelmente contribuirá para uma maior volatilidade das ações nos próximos dois meses, disse ele.

As ações do JPMorgan caíram até 7,5%, a pior queda em uma sessão desde junho de 2020. A ação chegou a ser negociada no nível mais baixo em mais de um mês, a 202,45 dólares, antes de reduzir a queda no final do pregão para 5,2%, a 205,56 dólares.

As comissões totais de banco de investimento do JPMorgan podem aumentar em 15% no terceiro trimestre, acrescentou Pinto.

O lucro do banco atingiu recorde no segundo trimestre, impulsionado por um salto de 46% na receita de banco de investimento. Os rivais, incluindo o Citigroup e o Wells Fargo, também registraram fortes ganhos no setor.

A receita da recém-fundida unidade de banco comercial e de investimento do JPMorgan também aumentou para um recorde de 35,5 bilhões no primeiro semestre.

O presidente do JPMorgan afirmou que a receita de negociação deverá permanecer estável ou crescer 2% no terceiro trimestre, enquanto os volumes de fusões e aquisições provavelmente permanecerão estáveis. Isso se compara a um aumento de 10% na receita de negociação no segundo trimestre.

A previsão ecoa a orientação mais moderada do Goldman Sachs de que a receita de negociação provavelmente cairá 10% no terceiro trimestre. O Citigroup estimou nesta terça-feira que a receita de mercados provavelmente cairá cerca de 4%.

As ações de bancos caíram depois que o Fed delineou, nesta terça-feira, uma ampla revisão para flexibilizar duas importantes minutas de regras de capital bancário, após intenso lobby do setor contra a proposta do banco central dos EUA de forçar os bancos a terem mais capital para diferentes negócios.

A minuta das regras exigia que os maiores bancos dos EUA aumentassem seu capital em cerca de 19%. Mas uma grande reformulação reduziu o nível para 9% e analistas disseram que isso não atendeu às expectativas do mercado.

"Achei que essas mudanças seriam positivas para o banco, mas é evidente que as ruas estavam esperando um pouco mais", disse Stephen Biggar, analista bancário da Argus Research.

"Os bancos estão em baixa em todos os setores, mas quanto maior o banco, maior o impacto, e isso também pode estar afetando as ações do JPMorgan."