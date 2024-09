Israel ataca acampamento em zona de segurança de Gaza, há dezenas de mortos e feridos

Por Mohammad Salem e Nidal al-Mughrabi

AL-MAWASI, Faixa de Gaza/CAIRO (Reuters) - Ataques israelenses abriram uma enorme cratera, incendiaram barracas e enterraram famílias palestinas vivas sob a areia em uma zona segura no sul de Gaza antes do amanhecer de terça-feira, matando ou ferindo muitas pessoas, de acordo com autoridades palestinas.

Israel disse que atingiu um centro de comando de combatentes do Hamas que, segundo o país, havia se infiltrado na área humanitária em al-Mawasi, um vasto campo em solo arenoso onde os militares disseram a centenas de milhares de palestinos para se abrigarem desde que os expulsaram de suas casas. O Hamas negou a presença de combatentes.

O serviço de emergência civil de Gaza informou que acredita que pelo menos 65 pessoas haviam sido mortas ou feridas, mas não pôde fornecer um detalhamento de vítimas porque muitas pessoas foram enterradas e ainda estavam desaparecidas sob a areia. Israel contestou os números de vítimas.

Os socorristas cavaram com pás durante a noite, procurando corpos e sobreviventes enterrados no local onde o ataque abriu uma cratera do tamanho de um pequeno campo de futebol.

As barracas na área circundante foram completamente incineradas, deixando apenas suas estruturas metálicas empoeiradas com cinzas em um terreno repleto de detritos. Um carro foi completamente enterrado, com apenas a parte superior visível sob a areia.

Pela manhã, pessoas de luto em um hospital próximo choravam sobre corpos amontoados em sacos plásticos brancos ou envoltos em mortalhas manchadas de sangue.

Uma das filhas de Raed Abu Muammar foi morta. A esposa dele e sua outra filha haviam sido enterradas, mas foram retiradas com vida. Ele carregava a menina sobrevivente.

"Eu também estava embaixo da areia. Saí e comecei a procurar minhas filhas e minha esposa. Vi partes de corpos dos vizinhos em minha barraca - não sabia que eram partes de nossos vizinhos até ver minha família inteira."

"Esses são os alvos israelenses. Olhe para eles", disse, apontando para a menina em seus braços. "Estávamos em áreas humanitárias que deveriam ser seguras."

O escritório de mídia do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, calculou o número de vítimas fatais em mais de 40. Disse que pelo menos 60 outras pessoas ficaram feridas nos ataques e muitas continuam desaparecidas.

Moradores e médicos disseram que o campo foi atingido por cinco ou seis mísseis ou bombas.

O serviço de emergência civil de Gaza declarou que pelo menos 20 barracas pegaram fogo e que as 65 vítimas estimadas incluíam mulheres e crianças, mas não forneceu imediatamente um detalhamento das mortes e dos feridos.

Não houve comentários imediatos do Ministério da Saúde de Gaza, que compila os números de vítimas. Anteriormente, a Shehab News Agency, ligada ao Hamas, disse que 40 palestinos foram mortos.

"Nossas equipes ainda estão retirando mártires e feridos da área alvo. Parece um novo massacre israelense", afirmou um funcionário da emergência civil de Gaza.

Os militares israelenses disseram nesta terça-feira que atingiram comandantes seniores do Hamas que estavam operando em um centro de comando localizado dentro de uma designada área humanitária.

"Esses terroristas estavam diretamente envolvidos na execução do massacre de 7 de outubro e estavam operando recentemente para realizar atividades terroristas", afirmaram.

Os militares acrescentaram que o número de vítimas publicado pelas autoridades do Hamas em Gaza "não está de acordo com as informações mantidas pela IDF (forças de Israel), com as munições precisas usadas e com a precisão do ataque".

(Reportagem adicional de Mohammad Salem em Gaza e Ari Rabinovitch em Jerusalém)