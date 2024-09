Irmão de Gilmar Mendes lidera disputa em Diamantino (MT), aponta pesquisa

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) pelo instituto Real Time Big Data para a disputa em Diamantino (MT) mostra o candidato Chico Mendes (União), irmão do ministro do STF Gilmar Mendes e aliado de Jair Bolsonaro (PL), na liderança, com 64% das intenções de voto.

O que aconteceu

Irmão do ministro tem só um adversário: Carlos Fernando, conhecido como Kan (Novo). Ele tem 21% das intenções de voto.

Além de irmão de Gilmar Mendes, Chico é o candidato de Bolsonaro na cidade. Em abril, o ex-presidente esteve em Diamantino, onde declarou o apoio ao ruralista.

É uma alegria muito grande receber o convite de Chico Mendes para passar aqui e conversar com vocês. Mato Grosso é o estado do agro que nos orgulha, aqui o nosso pré-candidato é o Chico Mendes.

Bolsonaro, durante evento em Diamantino

Números do levantamento Real Time Big Data para a eleição em Diamantino (MT):

Chico Mendes (União): 64%

Kan (Novo): 21%

Nulo/Branco: 6%

Não sabem/Não responderam: 9%

A pesquisa ainda mostra que o irmão de Gilmar Mendes pode chegar a 78% dos votos —45% dos ouvidos durante o levantamento disseram que têm certeza no voto em Chico Mendes, outros 28% apontaram que podem votar nele. Ele é desconhecido por 5% dos eleitores e rejeitado por 22%.

Já seu adversário, Kan, tem 45% de rejeição. Os que têm certeza do voto no candidato do partido Novo são 13% —28% responderam que podem votar nele e 14% que ainda não o conhecem.

A Real Time Big Data ouviu 800 eleitores entre os dias 7 e 9 de setembro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MT-03433/2024 e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais e para menos.

Ruralistas e milionários

São dois milionários na disputa. Chico Mendes declarou um montante que ultrapassa os R$ 56 milhões. Já o candidato do Novo declarou mais de R$ 8 milhões à Justiça Eleitoral.

Ambos os candidatos são ruralistas. Nas declarações de Chico Mendes, consta uma fazenda de mais de 1 milhão de hectares avaliada em mais de R$ 9 milhões. Além de terras, ele acumula cabeças de gado, veículos e propriedades em Diamantino. Os maiores patrimônios de Kan são uma fazenda avaliada em R$ 5 milhões e um veículo de R$ 1 milhão.