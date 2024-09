Irã nega transferência de armas para Rússia e chama reportagens de "propaganda"

DUBAI (Reuters) - Reportagens destacando a transferência de armas iranianas para a Rússia não passam de “propaganda repulsiva” para esconder o apoio militar ocidental a Israel, disse o Ministério das Relações Exteriores do Irã nesta terça-feira, após potências ocidentais prometerem novas sanções contra Teerã.

"A publicação de reportagens falsas e enganosas sobre a transferência de armas iranianas para alguns países é simplesmente propaganda repulsiva criada para esconder o grande e ilegal apoio militar dos Estados Unidos e de alguns países ocidentais para o genocídio em Gaza”, disse o porta-voz do ministério, Nasser Kanaani, em uma postagem no X, sem mencionar as novas sanções.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na terça-feira que a Rússia recebeu mísseis balísticos do Irã e que deve utilizá-los contra a Ucrânia em algumas semanas, alertando que a cooperação entre Moscou e Teerã ameaça a segurança da Europa.

Além dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França disseram que vão aplicar novas sanções contra o Irã, incluindo medidas contra a companhia aérea do país, a Iran Air. Os três países da Europa também anunciaram o cancelamento de acordos de serviços aéreos bilaterais com Teerã.

"Esta ação dos três países europeus é a continuação da política hostil do ocidente e de terrorismo econômico contra o povo iraniano, e vai receber uma resposta proporcional do Irã”, disse Kanaani em um comunicado publicado pelo Telegram do ministério.

(Reportagem da redação de Dubai)