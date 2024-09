IPCA de agosto cai 0,02%, ante alta de 0,38% em julho, revela IBGE

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou agosto com queda de 0,02%, ante uma elevação de 0,38% em julho, informou nesta terça-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou ligeiramente abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,02%. O intervalo de previsões ia de recuo de 0,07% a um aumento de 0,13%. A taxa acumulada pela inflação no ano foi de 2,85%. O IPCA acumulado em 12 meses ficou em 4,24%. Neste caso, as projeções dos analistas iam de 4,19% a 4,39%, com mediana de 4,28%.