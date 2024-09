Índices da China fecham em leve alta; Alibaba eleva ações de Hong Kong

Por Summer Zhen

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China fecharam em leve alta nesta terça-feira, após o índice CSI300 atingir a mínima de sete meses na sessão anterior, com os investidores avaliando os dados de comércio mais recentes do país asiático e a escalada das tensões comerciais com os Estados Unidos.

As ações relacionadas à inteligência artificial subiram 1,9%, liderando os ganhos.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,28%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,09%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,22%.

O mercado de Hong Kong fechou em alta devido ao salto de 4,2% do Alibaba na região, uma vez que a empresa foi adicionada ao Stock Connect Scheme, permitindo que os investidores da China continental comprem os papéis.

As exportações da China cresceram em agosto em seu ritmo mais rápido desde março de 2023, enquanto as importações não atingiram as previsões em meio à demanda interna fraca.

Analistas alertam que as crescentes barreiras comerciais estão surgindo como outro grande obstáculo, apesar das fortes exportações de agosto.

"A questão é por quanto tempo as exportações podem permanecer fortes, dado o enfraquecimento da economia dos EUA e a crescente tensão comercial", disse Zhang Zhiwei, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,16%, a 36.159 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,22%, a 17.234 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,28%, a 2.744 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,09%, a 3.195 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,49%, a 2.523 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,38%, a 21.064 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,46%, a 3.512 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,30%, a 8.011 pontos.