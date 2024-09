Iguá terá aporte de capital de CPPIB após vitória em leilão em Sergipe

SÃO PAULO (Reuters) - A Iguá Saneamento anunciou nesta terça-feira que o grupo canadense de investimento controlador da companhia CPPIB vai fazer um aporte de até 2,2 bilhões de reais para apoiar o crescimento da empresa, segundo comunicado ao mercado.

A empresa afirmou que o aporte se dará "especialmente após a companhia ter apresentado a proposta vencedora no leilão de concessão da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (MAES)", na semana passada.

A Iguá Saneamento venceu o leilão de parte dos ativos da empresa estadual de saneamento de Sergipe, Deso, com oferta de outorga de 4,5 bilhões de reais por um contrato de 35 anos, um ágio de mais de 122% sobre o valor mínimo definido no edital do certame.

Atualmente, a CPPIB detém 61,4% da Iguá. A empresa não informou quando o aporte será efetivado.