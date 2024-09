Governo dos EUA paralisa produção de 24% do petróleo do Golfo do México por risco de furacão

São Paulo 10/09/2024 19h30 O Escritório de Segurança e Fiscalização Ambiental dos Estados Unidos (BSEE, na sigla em inglês) ativou nesta terça-feira, 10, uma equipe de resposta a furacões para se preparar para a possível evolução da tempestade tropical Francine para um furacão, conforme o fenômeno se aproxima de solo americano e deixa o México. Como prevenção, 35% da tripulação de plataformas de extração de petróleo no Golfo do México já foi evacuada da região, o que paralisou cerca de 24% da extração petrolífera no golfo. "Após a tempestade passar, as instalações serão inspecionadas. Uma vez que todas as verificações padrão tenham sido concluídas, a produção das instalações não danificadas será reativada imediatamente. Instalações que sofreram danos podem levar mais tempo para serem reativadas", afirmou o BSEE.