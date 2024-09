Gênova inaugura mostra sobre 'avós' italianos no Brasil

GENOVA, 10 SET (ANSA) - A cidade de Gênova, principal ponto de partida dos italianos que tentaram a sorte na América do Sul, inaugurou nesta terça-feira (10) a exposição "Nonni do Brasil", que reúne histórias de expatriados coletadas por Oliviero Pluviano, ex-jornalista da ANSA radicado em território brasileiro.

A mostra, que ocorre por ocasião dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, permanecerá aberta ao público até 18 de outubro na Galeria de Exposições do Galata Museo del Mare.

A inauguração do evento teve a presença do prefeito de Gênova, Marco Bucci, e de Elinalva Henrique, cônsul honorária do Brasil na capital da região da Ligúria.

Criada com apoio do Consulado Geral da Itália em São Paulo, a exibição já passou por diversas cidades brasileiras e retrata, por meio de fotos e depoimentos, as trajetórias de italianos que emigraram para o Brasil e para o estado paulista a partir da segunda metade do século 19.

Com curadoria de Pluviano, a iniciativa será levada a Gênova em colaboração com a Fundação MEI (Museu Nacional da Emigração Italiana) e pela Instituição dos Museus do Mar e das Migrações.

