G20 Brasil/Fávaro: compromisso deve ser calcado na sustentabilidade

Cuiabá, 10 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse na abertura das reuniões técnicas do grupo de trabalho da Agricultura do G20 Brasil, que ocorre em Chapada dos Guimarães (MT), que o compromisso a ser firmado pelas 20 maiores economias do mundo deve ser calcado na sustentabilidade. "O meio ambiente é maior de todos os ativos. Nenhum ativo é maior do que o clima, com chuva na quantidade certa e na hora certa", afirmou. "Que possamos aqui construir propostas e compromissos concretos neste sentido. Tenho certeza que o grupo de trabalho poderá contribuir para distribuição de alimentos e um clima mais equilibrado", defendeu o ministro às equipes técnicas do grupo de Agricultura das 20 maiores economias do mundo. Mais de 20 delegações participam do grupo de trabalho de agricultura do G20. A cúpula tem como foco o debate da segurança alimentar, adaptação às mudanças climáticas e sistemas inclusivos. O ministro lembrou que a escolha do tema do Brasil para a presidência do G20 de um mundo justo passa pela inclusão social, o que estará atrelado à declaração conjunta do grupo de agricultura. "A fome é a coisa mais degradante de todos seres humanos. Um dos nossos trabalhos no GT de agricultura é se preocupar com o combate à fome", afirmou. Fávaro citou "dificuldades momentâneas" na região em virtude da ocorrência de queimadas no Estado e reforçou o compromisso do Brasil com sustentabilidade. "Estamos no Estado com maior produção agropecuária do Brasil, maior rebanho e grande conservação ambiental", apontou. *A jornalista viaja a convite da JBS